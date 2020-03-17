【動物之森】任天堂隱世千萬IP玩法詳解　點解咁吸引？女生必買？

作為一個銷量千萬級的 IP，《動物森友會》（動物之森／Animal Crossing）系列遠沒有任天堂其它大 IP 像《瑪利奥》系列、《寶可夢（Pokemon）》系列、《塞爾達傳說》系列這些金漆招牌有名。但從銷量上來說，《動物森友會》卻是名副其實的千萬銷量遊戲，其中 NDS 上的《歡迎光臨！動物森友會》銷量達到 1079 萬套，3DS 上的《來吧！動物森友會》銷量達到 1109 萬套。

如果不算 2017 年登陸智能手機的那一作，上一次《動物森友會》完全新作登陸主機（掌機）平台還是 2012 年 3DS 平台上發售的《來吧！動物森友會》。

即便算上 WiiU 上的《來吧！動物森友會 amiibo 慶典》，距離上一次在主機上見到《動物森友會》也已經過去五年了。

當任天堂公布 2020 年 3 月 20 日發售完全新作《集合吧！動物森友會》時，粉絲們一下子就被點燃了。

在這個時代，找一款沒有什麼打打殺殺元素的遊戲其實並不容易，無論是獲得去年 TGA 年度遊戲的《隻狼》，還是前年的《戰神》，甚至再早一點的《塞爾達傳說：曠野之息》，核心都是戰鬥冒險要素。

▼▼▼相關圖輯：動物森友會（動物之森）限定版Switch開箱圖輯（點下圖放大）▼▼▼

+ 29 + 28 + 27

那《動物森友會》究竟是一款什麼樣的遊戲？這裏引用兩段話：

《Stardew Valley》太肝，《Minecraft》太硬核，《牧場物語》解鎖完流程就沒東西了。這幾個的反面就是《動物之森》的特點。

從核心玩法上來說：

這個遊戲的核心是自由打造生活。物品收集和設計創造都是為這一遊戲核心思想服務。情感共鳴是為了讓玩家在遊戲時投入更多情感。遊戲的主要操作只需要一個搖桿、一個返回鍵、一個背包鍵和一個萬能的道具使用鍵。遊戲會隨著你建設的增加解鎖更多新鮮事物（NPC、家具、商店等）。前期玩點是收集和探索，後期玩點是建造和聯機分享。

儘管是個慢節奏的遊戲，但憑藉着豐富的內容和獨特的玩法，《動物森友會》在全世界都還是有一批熱愛的玩家，目前《動物森友會》的百度貼吧有 394924 個帖子，Slogan 是「宇宙最強養老遊戲」。

+ 6 + 5 + 4

《動物森友會》和《牧場物語》等種田遊戲有什麼不同

很多人喜歡把《動物森友會》與《牧場物語》系列或者《星露谷物語 Stardew Valley》對比，或者認為是同一類型的遊戲，實際上具體上手之後就會發現兩者的差異還是不小的，《牧場物語》系列和《星露谷物語》核心都是明明白白的模擬經營類遊戲，這種遊戲的特點是在有限的時間中塞進滿滿當當的任務。

賺錢升級設施，始終是模擬經營類遊戲的核心玩法，將劇情和道具推動到一定的程度後，模擬經營類遊戲的可玩性就會鋭減。

在《牧場物語》這樣的遊戲中，時間是被壓縮的，你需要在開機的這段時間內儘可能的賺錢。同時你養的那些牛啊雞啊什麼的，只要你不及時照顧它們就會生病甚至是死亡，而牧場的產出就會受到損失。

換言之，種田遊戲的核心是商品交易，日常內容就是如何賣出去更多的貨，這種數字變化驅動着玩家去把經營規模越做越大。即便是 NPC 也是完全照着設計好的目的性去的（比如和可攻略角色結婚）。

+ 2

而《動物森友會》是一款沒有生存壓力的遊戲，你甚至可以放置 Play，沒有什麼事情是必須要很快完成的。這種機制也奠定了《動物森友會》慢生活類型的遊戲的基礎。

《動物森友會》當然也可以肝，也可以努力賺錢，但核心更多是社交關係變化，小動物的好感度完全是隱藏的，只有從他們的行為中才能判斷出來。甚至小動物之間還會互相串門，有的小動物生病了還會有其它的小動物去探望它。小動物之間的人際關係非常豐富甚至複雜。

無論你的身份是普通的村民還是村長，《動物森友會》的核心玩法都不會改變，無論是一直住在帳篷裏，還是建設村子，只有和裏面的小動物們交流互動才是永恒的主題。當然你也可以和其它玩家一起交流互動，甚至讓別人村子裏的小動物到自己的村子裏居住。

+ 4 + 3 + 2

遊戲的另一特點是遊戲內的時間和現實時間是一致的，不僅是白天黑夜的變化，甚至四季的更替都是和現實世界一樣的，這使得玩家其實有大量的時間是「休閒時間」。

不過更重要的是這會帶來真實的時間流逝感覺，因為當你存檔後第二天才進入遊戲時你會發現，時間並沒有在你存檔的一刻停止，你只是暫時退出的這個村子，但村子的事還在你不知道的時候繼續發生。

如果你過了很多天都沒有玩遊戲，下次再進入遊戲時甚至可能會已經有小動物搬走了，而與別的小動物對話可能還會提到這位已經搬走的村民。這種你無法控制自然時間流逝的感覺，讓這個村子與其中的村民們都有了一種「鮮活存在」的感覺。

+ 6 + 5 + 4

在新作《集合啦！動物森友會》中，也添加了許多新要素，比如開場換成了無人島而不是以往那樣直接搬進村子，要從零開始打造生活環境。比如在無人島上採集的素材可以 DIY 各種東西，比如新增加了對應南半球的季節變化等等。

當然最重要的還是增加了中文語言支持，大大降低的了遊玩的門檻。也使得這一作《動物森友會》成為了國內熱度最高的一款。

+ 8 + 7 + 6

《動物森友會》適合什麼樣的玩家

儘管沒有人會給遊戲限定性別才能玩，但確實更多的男孩子會更偏愛熱血與冒險元素更多的遊戲，而像《動物森友會》這樣彙集了許多可愛小動物的遊戲則會受到更多女生的偏愛。

實際上在播客節目中最近就有一期是《動物森友會》的專題，而兩個主力來介紹遊戲的反而都是女生。她們給出的遊戲關鍵詞是「安逸」和「治癒」。

+ 4 + 3 + 2

對於許多玩家而言，冒險類遊戲更像是「刺激」，那些 3A 大作能夠從感官、劇情、操作等多個維度對玩家進行刺激，但也因為這次刺激集中在短時間內，所以它像一頓擺好的大餐，一次讓你吃個爽。

而休閒養成類遊戲帶來核心要素則是收集與互動，好比你在小吃街裏尋尋覓覓，時間長了哪家好吃全都一清二楚，平常可能不像大餐那麼誘人，但等到小吃街關閉的是時候反而能回憶起許多不同口味好吃的，以及尋覓過程的點點滴滴。

同時，玩這樣的遊戲也需要有耐心，雖然和《怪物獵人》這樣的刷刷刷遊戲有着本質不同，但卻都是名符其實的時間殺手，沉下心來玩的話時間是按年來計算的。

+ 21 + 20 + 19

總而言之，如果你喜歡可愛的小動物，喜歡收集養成，並且熱愛虛擬社交，更寬泛點說，如果你想在這個快節奏的社會裏體會慢生活的樂趣，那《動物森友會》會是你的不二之選。

另外任天堂在前不久也推出了《動物森友會》的限定版主機與配件。機身原型是長續航版 Nintendo Switch，配有不同顏色的 Joy-Con。

+ 8 + 7 + 6

限定版主機在 Joy-Con 的配色上採用薄荷綠、淺藍兩種配色設計，比較特別的是 Joy-Con 的背部和繩帶部分採用的是純白配色，整機看起來十分清新可愛。背部增加了《動物森友會》的定製花紋，這也是限定版主機獨有的標識設計。

此外，限定版底座也採用了相當特別的米白色為主色，和傳統的黑色主色完全不同，底座上還有狸吉、豆吉、粒吉三隻狸貓在海島上的圖案。

對於喜歡限定版主機的設計，但又不想增添多一台主機，任天堂也提供了單獨的限定版配件可供購買，而《集合啦！動物森友會》遊戲本體將在 3 月 20 日發售。

【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：任天堂千萬銷量 IP 即將登陸 Switch，《動物森友會》到底是款什麼樣的遊戲？】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載：https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO