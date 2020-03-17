《鬼滅之刃》手機遊戲官網公開　鬼殺隊vs十二鬼月 非對稱型對戰

由日本漫畫家「吾峠呼世晴」原著的《鬼滅之刃》，隨著動畫第一季上市後大受好評，漫畫也進入鬼殺隊與無慘的最終決戰，Aniplex 也趁著這股熱潮分別宣布，將預定於 2021 年在 PS4 主機上推出對戰動作遊戲《鬼滅之刃 火之神血風譚》（鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚）、2020 年在 iOS／Android 等手機上推出《鬼滅之刃 血風劍戟激戰》（鬼滅の刃 血風剣戟ロワイヤル，中文名暫稱）與玩家們見面；而在這兩款以 ufotable 所製作的動畫版為基礎開發的遊戲版公開後，官方再度宣布，自即日起啟用這兩款改編新作的設計官網讓玩家們欣賞確認。

附帶一提，預定於 2021 年在 PS4 主機上推出的《火之神血風譚》，為一款類型為鬼殺對戰動作遊戲的系列新作。故事將會以原作動畫版「為了替家人報仇，並讓自己變成鬼的妹妹禰豆子重新變回人類，玩家們將化身為鬼殺隊劍士竈門炭治郎，不斷討伐來襲的鬼」；至於 PS4 版將會怎麼去詮釋呈現這段玩家們熟悉的劇情演出，則還有待官方後續公開。

至於在手機版《血風劍戟激戰》方面，本作為一款描述鬼殺隊與鬼兩者之間，賭上彼此生存展開uatr激烈死鬥的生存動作遊戲。本作由 Qo A 負責開發營運，Soleil 協力開發，Aniplex 負責提供企劃與下載，採用類似《Dead by Daylight 黎明死線》、《Identity V 第五人格》那樣的一對多非對稱型對戰生存動作遊戲玩法設計。

▼▼▼相關圖輯：2021年動畫版無論以電視或電影形式推出，相信劇情已發展到九柱全部出場打無慘，即睇有甚麼角色想用▼▼▼

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在《血風劍戟激戰》中，會將玩家們分成鬼殺隊與鬼兩邊陣營，鬼殺隊一方要透過隊士之間的協力合作來滅殺鬼，而鬼這方則是要以殲滅全部鬼殺隊劍士為目標來進行戰鬥。玩家們將在重現原作世界觀的地圖上，使用各種血鬼術技能與呼吸法劍術，展開最激烈的廝殺對戰，看這場攸關獵鬼人與食人鬼之間的生存之戰，最後由哪方獲得最後勝利勝出

▼▼▼相關圖輯：有一位日本小孩將自己 Cosplay 成「我妻善逸」，無論是外型或是使用「雷之呼吸」的姿態都與角色如出一轍▼▼▼

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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