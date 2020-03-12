PS4《鬼滅之刃 火之神血風譚》遊戲2021年推出　鬼殺隊九柱全出動

遊戲動漫
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「在PS4上成為炭治郎吧！」

根據網頁的情報，作品名為《鬼滅之刃 火之神血風譚》（鬼滅の刃　ヒノカミ血風譚），遊戲平台為PS4，定於2021年發售，故事會跟原作，畫面未公開，不過口號就定了為「在PS4上成為炭治郎吧！」，所以玩家應該會跟從炭治郎故事線，重新體驗《鬼滅》，聽講已經有網頁，但入面甚麼都未有。(https://game.kimetsu.com/)

圖片來源：尼未亞fb

如果做格鬥就未免太簡單、玩法太out，好在情報顯示，類型為「鬼滅對戰Action」，相信是用日輪刀去滅鬼，可期待會有打大波士、對戰以外也有做任務的元素。

－－＞2021年動畫版無論以電視或電影形式推出，相信劇情已發展到九柱全部出場打無慘，即睇有甚麼角色想用＜－－

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另一特別的地方，是今作發行商為Aniplex，亦即是Sony Music的動畫子公司，它們手頭最強的遊戲是手遊《FGO》，今次正式挑戰家用遊戲，究竟會找甚麼公司開發？會不會找SIEJ就未知，但相信索尼系列的公司，不會找某家Jump系常用的公司合作，期待水準可以高一點。（爆笑）

Aniplex 單是一隻手遊《FGO》已經玩晒。

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