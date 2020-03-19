《Final Fantasy XIV》玩家拍神級微電影　感動網民勾起線上回憶

PC/PS4 多人線上角色扮演遊戲《Final Fantasy XIV》（以下簡稱 FF14）自 2010 年營運至今已經有 10 年，歷經了手遊市場興起，線上遊戲式微的現在，依然有許多玩家對此款遊戲魅力所著迷，近日由 TOI TOI PICTURE 拍攝的的微電影，引起廣大玩家的共鳴，在推特上已有萬人瘋狂轉推。

+ 17 + 16 + 15

線上遊戲的人際關係是非玩家很難體會的距離感，素未謀面的彼此，透過螢光幕與另一端的人們交流，一同認真討論攻略、有時爭吵有時互相扶持，其中有些人能夠發展成現實友誼，也有些玩家將其看作比現實更為重要的夥伴關係。

來自《FF14》Garuda 伺服器的玩家 Zaneko Lavshuca，透過「PLAY EORZEA」5 分鐘影片的獨白，講述一段屬於玩家自己的奇幻故事，它可以被大聲談論，也可能是某些人心中的祕密，更強調「雖不比現實重要，但不只是遊戲，這是一個屬於玩家的故事」

影片從女主角一早被陸行鳥鬧鐘叫醒，在通勤時使用《FF14》的官方應用程式、女主角使用的手機裝飾，每個鏡頭中有許多讓玩家共鳴的安排。而這些道具更是由影片製作團隊實際打造的場景與小道具。

非官方釋出後獲得許多《FF14》玩家熱烈響應，而日劇、電影版《我和父親的FINAL FANTASY XIV》的原作者 Maidy 也轉推稱讚「這次的作品果然也是相當美好，值得多次觀看！」。聲優以及歌手的南條愛乃也轉推表示：「令人感動到哭的美好景象，從影片開頭 44 秒我就哭了」

《Final Fantasy XIV》雖然初上線的種種半成品跡象慘遭負評，但藉由《新生艾奧傑亞》重生後的版本至今進入了第三部資料片《漆黑的反逆者》獲得了媒體與玩家評價的最高峰，相信伴隨著玩家的熱情與製作團隊的用心，這款線上遊戲還能持續發展下去。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載：https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO