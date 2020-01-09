《Final Fantasy XV》未玩完？日中韓聯合開發手遊MMORPG

東方明珠、JSC、GAEA 於 1 月 7 日正式宣布，目前正在開發一款以 Square Enix 旗下人氣 RPG《Final Fantasy XV》為題材的手機 MMORPG 新作，並將預定於 2020 年上半期公開遊戲宣傳影片讓玩家們欣賞。

據官方這次表示，這款《FFXV》手機新作 MMORPG，將會由中國上海東方明珠集團擔任中國地區的代理發行，並由韓國 JSC Games 與亞洲 GAEA Mobile 共同開發，遊戲將採用 Unreal Engine 引擎進行製作，至於正式名稱與推出時間都還未定。

（《Final Fantasy XV》MMORPG官方圖片）

而在遊戲故事背景方面，將會採用與原作《FFXV》並行世界作為舞台，遊戲中除了將會有在原作《FFXV》中未曾登場的浮空大陸等新舞台區域登場外，在時間軸方面則將會採用原作諾克提斯王子出發展開旅程後的時間作為背景。同時在手機版中，還將會把當初家機版爽快華麗動作演出與畫面表現盡可能實裝在手機版遊戲內完整重現，讓玩家們在手機上也能體驗《FFXV》經典的魅力特色！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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