【武漢肺炎】《超音鼠》中國上映被迫押後　美國蟬聯兩周票房冠軍

中國持續受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，百業蕭條。近日，美國派拉蒙影業宣布，原定於本月28日在中國上映的《超音鼠大電影》（Sonic the Hedgehog）將押後上映。

《超音鼠大電影》叫好叫座，目前全球票房累計超過2億美元收入。（《超音鼠大電影》劇照）

《超音鼠大電影》改編自SEGA出品的電子遊戲《超音鼠系列》，並由Jeff Fowler執導，及由占基利（Jim Carrey）與James Marsden主演。電影以真人結合電腦特效的方式製作，電影講述超音鼠Sonic因一場意外的力量而被送往地球，並因一次騷動後遭受美國政府及瘋狂科學家蛋頭博士的追捕。幸好Sonic得到他的新朋友警員Tom Wachowski協助，成功逃過蛋頭博士的追捕。

《超音鼠大電影》由占基利及James Marsden主演。（《超音鼠大電影》劇照）

《超音鼠大電影》在美國本月14日上映後，蟬聯雙週票房冠軍，更在電影上映首週刷新電子遊戲改編電影票房紀錄，認真厲害。電影目前全球票房累計超過2億美元收入，這讓派拉蒙影業繼2018年上映的《職業特工隊：叛逆之謎》（Mission: Impossible–Fallout）後，首部全球票房破億美元的作品。

可是，由於中國受到新型冠狀病毒肆虐，美國派拉蒙影業宣布，《超音鼠大電影》在中國的上映日期被迫押後，至於新的上映時間則有待確定。