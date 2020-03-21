任天堂法務部再勝一仗　Gamevice兩次控告Switch Joy-Con侵權均敗

在任天堂與硬體開發商Gamevice的長期專利糾紛中，任天堂依然取得了最終勝利。Gamevice最初在2018年控告任天堂涉嫌侵犯他們的遊戲裝置「Wikipad」的專利。

Gamevice是一家流動配件硬體公司，聲稱任天堂Switch家機和掌機的混和形式是盜用他們智慧型手機與平板可拆手把的想法。根據美國專利審理暨訴願委員會網站的最新資料，委員會宣布Gamevice對任天堂的所有19項專利控訴皆無效。委員會表示：

任天堂認為這些「附屬項（dependent claims）」無法構成專利，而Gamevice沒有對任天堂的說法提出有效異議，也沒有提供任何證據來支持自家產品成為專利的可能性。

這是Gamevice第二次控告任天堂，但依然失敗。外媒Mashable指出，Gamevice手把有一個「軟性橋路（flexible bridge）」，要求手把要連接平板電腦才能正常使用。但是，Joy-Con手把並不需要直接連接主機也可運行。

Gamevice手機用打機配件（Gamevice）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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