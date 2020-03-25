【MHW ICEBORNE攻略】激昂金獅子攻略：其實唔（算非常）難

3月底對機迷來說真是很忙碌，又有《動物之森》、《仁王2》等作品，現在稍為沉寂了一段時間的Monster Hunter World Iceborne又迎來大更新推出了兩隻新特殊個體魔物「猛爆碎龍」和「激昂金獅子」，以下送上激昂金獅子的攻略。

登入遊戲後去前線基地月辰找原野大師對話，就可開啟猛爆碎龍和激昂金獅子的特殊任務。激昂金獅子的特殊任務「金色羅煞」通關一次後會變成自由任務「迎接終焉之金光」，可以隨意刷。

進入任務後在7區營地一出去金獅子就在外面，大部份情況是正由6區步行往7區，但也有低機會是由7區走過去6區。

由過度活躍變成終極活躍

可能因為事先有心理準備，激昂金獅子沒有想像中那麼恐怖，也不像單人打猛爆碎龍時那麼噁心（當然還是很難）。主要是活躍程度再次提升，不停跳來跳來，很難找攻擊機會。

激昂金獅子長期處於金毛狀態，而在發怒後一段時間會進入超鬥氣硬化狀態（可稱為超級撒亞人4了），雙臂肉質會變得超硬（手臂會變成暗紫色），就算紫斬劈下去也會彈刀。以飛翔爪攻擊削弱手臂肉質後紫斬雖然不會彈刀，但同樣打不出橙字而且有額外防禦，打下去也沒有傷害可言。例如以大劍拔刀斬超硬化手臂，沒破肉質時只能打20，對是20沒有寫少一個零，破了肉質可打50~60左右，雖不至於0但也很沒效率。

見到鏡頭拉遠+咆吼+手臂發光紅就是變成超4了

由於激昂金獅子沒有尾巴，要解除超鬥氣硬化只能靠打頭。這裡頗建議帶一個心眼（特別是橫斬多的武器如太刀等），不然很容易斬到手臂彈刀然後就一直打不中頭部。另外是超鬥氣硬化的激昂金獅子完全是瘋狂，會不停跳來跳去連續攻擊，基本上沒什麼輸出空間，最好將轉身裝衣、騎乘或眠等控場留在超鬥氣硬化時使用，務求盡快解除（不然根本不能打）。視乎武器，單人的話跳斬兩次（騎寵跳斬的話一次）就可騎乘。

激昂金獅子的招式雖然很霸道，但其實大都不難閃避（當然閃過後有沒有機會打牠就是另一回事了），起手動作也十分明顯；最煩的是其轉移位置時的衝跳，速度超快根本來不及反應，一撲過來就被扣血撞開，相當煩厭。

要注意激昂金獅子經常使用組合體術（獅子連彈？），而且組合有很多變化，例如會肉彈戰車再馬後炮再連續普通拳再爆旋陀螺（你打一次就會明白我在說什麼）。如果見到體術攻擊，不要閃過一招後就想馬上反擊，第二第三招陸續有來。相對地雷擊系的招式基本上放完一招（放的期間也是）就是硬直，可以比較放心地進攻。但注意龜波氣功體感上判定比之前闊了，打頭時時不要企得太貼以免被波及。

捕縛技就如eyeball提你的一樣非常痛，單人打時務配體力增強和長期維持滿血，不然一被捉到就要貓車了。捕綁技有兩招，一招是超級撒亞人4時捉住玩家零距離咀炮（超痛）；另一招是玩家飛翔爪捉手臂時激昂金獅子會將玩家捉下來連擊。近戰如果180血或以上、滿防的話被捕綁打一套也不會死，但遠攻或者沒體力增強就極危險。連線打時記得帶滿大粉塵和調合素材，見到有人被捉時就灑灑粉救救人。

零距離咀炮真的很潮

捕綁後同樣會對被丟出去的玩家追擊，今次很大機會是躲不掉，如果是單機狩獵，建議除了飛翔爪擊飛以外的時間都裝上閃光彈，被捉時就可用閃光彈自救（被丟出去後屁股著地時不能安裝）。

除了以上幾點就是一隻比較活潑的金獅子而已，是很不容易但未至於不能應付。多人的話可以更多控場和幫被捕縛的人回血，雖然金獅子的動作會更加「無定向」但始終更安全些。Solo的話就要自求多福。

雖然平常激昂金獅子經常跳來跳去很煩人，但相對地其倒地時間很長，要把握輸出機會。

推薦武器仍然是大劍，拔刀和第二刀的直斬打頭實在很方便。銃槍的炮擊可對肉質不友善的金獅子造成可觀的傷害，但是以銃槍的機動力要追金獅子有點辛苦。用盾的武器強烈建議至少帶防禦性能3，激昂金獅子的攻擊就算擋了還是非常痛。

新招式和其他需要注意的招式：

多重空中虎煌拳：跳上半空向前方放出半月型的幾個雷球，注意雷彈的落點還再有爆炸一次，傷害也高。主要是欺你一見到電光就以為是龜波氣功向左右跑就會中招，避開這一招要向後或是勇敢地向前跑。

Power Geyser：以雷光纏繞全身後跳起鎚地，扇狀放出數條走地雷擊，傷害非常高。距離較遠的時候可以在兩條雷中間躲過，但緊急時還是飛撲較安全。這招起手和硬直都較長，是輸出的機會之一。

雄獅撲兔：從遠處飛撲過來以上勾拳重擊地面，較少單獨使出，通常都是其體術連技中使用，因此不要因為激昂金獅子跳遠了就以必然安全，而且出完這招後也往往會再加泰山壓頂等其他攻擊，準備連閃兩三次和調查視角以免被打背。使出這招前會聽到很明顯的像是「啪手指」般的音效，可以之辨識。

橫掃龜波氣功：在超硬化期間被破壞部位或打出大硬出時就會馬上使出（十分陰險），幸好橫掃速度並不快，就算忘了這招，見到時才收刀飛撲也會得及。