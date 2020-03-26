【MHW ICEBORNE攻略】激昂金獅子武器、防具性能評測

遊戲動漫
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3月底對機迷來說真是很忙碌，又有《動物之森》、《仁王2》等作品，現在稍為沉寂了一段時間的Monster Hunter World Iceborne又迎來大更新推出了兩隻新特殊個體魔物「猛爆碎龍」和「激昂金獅子」，以下為激昂金獅子的武器、防具性能評測。

激昂金獅子打法及注意要點請見另文：

【MHW ICEBORNE攻略】激昂金獅子攻略：其實唔（算非常）難

激昂金獅子防具「齊天」系列：高手境界

和猛爆碎龍一樣激昂金獅子也有新的防具，套裝效果兩件是渾身極意、四件是火場怪力（火事場力）極意。不過渾身本來就比較難用，基本上只有屬性彈/通常彈輕弩或是太刀、片手等攻擊時不用耐力的武器才較好用，而且自Iceborne以來看破7就已經有40%會心了，不用配什麼渾身極意。

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不過另一方面，齊天beta身體和腰兩件加起來就已有渾身極意+渾身5，洞數也不錯，用這兩件套取代看破7也許是不錯的選擇。也能和碎龍兩件組出渾身5+挑戰7，或是配炎皇組出渾身5+達人藝等，以至可以組渾身+挑戰+看破而不用弱點特效等，相當靈活。

另外值得一提的火場怪力極意滿級後，發動時攻擊力會變成1.4倍，無疑是目前遊戲中效果最高的攻擊技能。不過火事場力有多難用相信獵人們都不會不明白，至少我是沒本事用了。不過就先留名之後會出現火事極意速刷各種魔物的配置吧...

火事場力加上渾身，也許配機動性高的輕弩會相對容易使用吧（也許配扣自己血的風暴槍也行？）

激昂金獅子武器：同猛爆碎龍一樣勁

激昂金獅子的武器也非性能超卓，特色是雷屬性、標準物攻同時自帶紫斬而且可配匠，自帶會心但無洞。如果不考慮屬性，單論面板大概是比猛爆碎龍還要出色（不過猛爆碎龍武的豪華洞數也是很強力，所以是各勝擅場）。

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長紫斬高雷屬還自帶會心，自然是取屬性武器，片手劍、雙劍、弓等都非常優秀（還沒洗雷屬冥赤武器的獵人可以不用洗了，除非你真的很想要銀火龍詞條），鎚和大劍也都不錯。激昂金獅子銃槍同樣也是擴散LV7砲擊，不過擴散銃槍主要傷害來自砲擊，自帶的會心和雷屬就用途較用限了，感覺猛爆碎龍那支會比較好用。

最後是完成激昂金獅子和猛爆碎龍兩個特殊任務後，和原野大師對話可獲得武器飾物一個。

【MHW ICEBORNE攻略】激昂金獅子攻略：其實唔（算非常）難
【MHW Iceborne攻略】猛爆碎龍攻略：總之唔好一個人打
【MHW Iceborne攻略】猛爆碎龍武器、防具性能評測：超勁，必整
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