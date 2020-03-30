【Epic Chess】《天堂2》製作人推出自走棋對戰　CBT測試即將展開

由前《天堂2》製作人開發的《Epic Chess》，是一款類似《Dota Auto Chess》的Steam平台自走棋戰棋遊戲，強調要靠玩家的戰略和技巧才能獲得最後勝利！

韓國Pathfinder8宣布，預定於2020年上半年在PC上推出的自走棋類對戰新作《Epic Chess》，將自4月9日起在Steam展開本作CBT刪檔測試讓玩家們搶先體驗。

《Epic Chess》將自4月9日起在Steam展開本作CBT刪檔測試。（《Epic Chess》宣傳圖片）

同時，玩家們在遊戲中除了戰鬥外，還可以透過購買道具等各種途徑來強化自己的角色能力，藉此讓自己的英雄充滿更多可能性，在戰場上能有更多戰略戰術運用，為遊戲增添更多的戰略對戰魅力！

《Epic Chess》為一款採用類似《Dota Auto Chess刀塔自走棋》那樣自走棋戰棋模式玩法。（《Epic Chess》遊戲截圖）

《Epic Chess》為一款採用類似《Dota Auto Chess刀塔自走棋》那樣自走棋戰棋模式玩法，由過去曾擔任《天堂2》開發製作人的「Namkoong Gon」領軍的Pathfinder8所開發的線上新作。相較於其他自走棋類遊戲，在本作中將運氣與偶然等要素盡可能減低，針對遊戲戰略性大幅強化，讓玩家們可以透過自己的戰術，來設定英雄們的行動與戰略，引領我方陣營獲得最後勝利！

至於在本作的CBT刪檔測試方面，目前預定將自4月9日起至4月13日為止，透過Steam平台來開放玩家們進行體驗；玩家們可以自3月26日即日起至4月6日為止在官方網站進行封測招募申請，官方除了將會在測試版中開放之前備受玩家們好評的「大將戰」、「共有Slot系統」等內容讓玩家們體驗外，還將會於正式版推出後，針對測試玩家再加送各種特典獎勵！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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