Cooking Mama Cookstar上手試煮新菜式！Switch體感煮飯好過癮

Switch版《Cooking Mama Cookstar》傳了那麼久，終於突然推出（PS4版仍未見影），在留在家中抗疫的日子，買返隻game同屋企人一齊煮飯一齊玩（最緊要遊戲只有雙打，不會4人以上聚會）。究竟今集好唔好玩？同以往有什麼分別？立刻試玩介紹！

一開game就可以看到遊戲有三個模式可以選擇，分別是Standard、Vegetarian及Potluck Party，前兩個遊戲模式只不過是一般「煮飯」的遊戲基本mode，只是將「素菜」分出來而已。而Potluck Party則是頗為有趣的雙打模式，包括可以2人對決，或者2人合作遊戲。最後還有「Customize」的換裝模式，大家可以在遊戲中完成一定數量菜式之後，便可以取得不同衣裝或烹飪工具（只是不同顏色），任由玩家轉裝。

今集《Cooking Mama Cookstar》加入不少新元素，比前作更有趣。（遊戲截圖）

講到遊戲點玩，有玩過Cooking Mama的朋友都應該知道遊戲大概的玩法，就是將菜式烹飪過程拆開多個步驟，然後順序利用Joy-Con體感操作來處理食物，看看最後成功與否。而今次活用了Switch的體感操作下，令遊戲時更加有趣，就好像單單「切菜」、「劏魚」、「切麵包」等不同的「切」的動作已經有很多大不同，上下切、橫切、剁切等動作，就好似真煮菜一樣。而每一道菜式，至少分為十多個步驟，至少花5－8分鐘才可成功煮一道菜。而且，完成菜式更可以讓玩家「拍攝」留念，相片食先！而且相片可以好似玩IG（instagram）般轉色tone、加sticker，cap圖下來post上FB都一樣可以很有成功感。

↓↓↓↓多種遊戲操作玩法介紹（點下圖放大解說）↓↓↓↓

+ 10 + 9 + 8

《Cooking Mama Cookstar》開始時只有6款菜式選擇，包括人氣「彩虹吐司」，每完成一次菜式便可以開啟一道新菜式，暫時記者只開到三十多款菜式，據知官方指遊戲內有多達80多款菜式，而且很多菜式都與潮流並進用上「新科技」來烹調，新加入「氣炸鍋」來炸食物（感覺較健康吧...）。

↓↓↓↓「彩虹吐司」部份製作過程（點下圖放大）↓↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

↓↓↓↓「鏡面蛋糕」部份製作過程（點下圖放大）↓↓↓↓

+ 7 + 6 + 5

二人模式原意幾好玩，兩位玩家可以在多個迷你遊戲中對決，鬥多或鬥快完成，當中只有2個迷你遊戲可以二人合作，包括打麻糬及砌漢堡。可惜迷你遊戲太少（只得10個選擇，暫時時未知會否可增加）未夠充實，如果未來可以加入二人合作烹調不同菜式就更好。

暫時已登場多款菜式（點下圖放大解說）

+ 33 + 32 + 31

總結而言，今集Cooking Mama在Switch上推出的確是十分「適合」的時機，人人都要留在家中，而且最近因為《動物之森》的熱賣，令Switch用家大幅增加，這類消閒的遊戲相信會十分受歡迎。而遊戲內容亦都算十分充實，多達80種菜式，每款煮齊都要花不少時間，而且新加入不少跟潮流的新元素，令遊戲不會感覺「老土」。只是二人模式感覺就有點「陽春」，完全不會有想跟朋友一齊玩的衝動。或許這就是不要與友聚會、留在家中抗疫時一個人玩的「最佳遊戲」吧。