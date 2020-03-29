《動物之森》玩家創意無限！約朋友上島爭凳仔　點知超刺激勁難玩

《動物之森》（集合啦！動物森友會）銷量在全球登頂，但仍有很多玩家未買到《動物之森》，進入無人島開展一段新生活。遊戲推出至今，已在網上看到很多玩家在《動物之森》內發揮無限創意，如衣服﹑島上設計和遊玩方式等，但意想不到竟然可以在《動物之森》舉行「電競比賽」？

集合啦！爭凳仔選手

玩家「tetratara」在 Reddit 上分享他和朋友遊玩《動物之森》的方法，並非和朋友在島上釣魚﹑捉昆蟲，而是把舉行一埸極刺激的爭凳仔淘汰賽。「tetratara」把他的小島佈置成爭凳仔比賽的擂台，一共五個埸地，由 5 張凳開始，到最後淘汰出勝利者。「tetratara」作為比賽的主持，6 名選手要以他演奏陶笛的音樂作為信號，當他隨機暫停時就要坐上凳仔，每次淘汰 1 名玩家。

《動物之森》爭凳仔大賽（「tetratara」遊戲影片截圖）

《動物之森》爭凳仔比賽影片：

如果未玩家《動物之森》的玩家，可能會認為在遊戲中要坐在凳上有多難。其實只要看完影片，就能明白到玩家並非對住凳仔按下指令就成功坐上，玩家要對住凳仔長推 joystick，不過有機會因方向推不準確而遲遲未能坐上。而且「tetratara」吹陶笛的節奏很難掌握，愛停不停的令人難以預測，亦增加遊戲的緊張感和更加刺激。

精心設計的小島

參賽者會在每埸比賽間，經「tetratara 」帶路穿梭他的小島，而每個埸地都經過精心設計，如準決賽的和風埸地，或決賽的馬桶等。《動物之森》的自由玩法，鼓勵玩家玩出自己特色，「tetratara 」的想泓也在 Reddit 上得到大量好評。他也大方邀請玩家加入 Discord 群組，一起到他的小島上遊玩。

資料來源：Reddit