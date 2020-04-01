【動物之森】唔怕炒燶大頭菜？日本工程師以雲端AI預測股價走勢

Switch《集合吧！動物森友會》（動物之森）發售邁入第二週，由於本作與現實時間結合，還有賺錢要素玩法，許多島民開始認識到有所謂的大頭菜期貨賺錢法，紛紛討論預測自己是什麼走勢，但日本微軟工程師更想到利用自家雲端 AI 學習來預測所謂的期貨價格，正在推特上募集玩家協助輸入資訊。

在遊戲中，玩家不僅成為了無人島移居計畫的的顧客，還在貍克那惡魔班的耳語上開始背負起了房貸，而為了讓你的島更加進步建設，還得支付各式各樣的鈴錢支出，讓島民除了打獵蜘蛛、釣魚以外，開始學習另一種生財管道「買大頭菜」。

相關圖輯：大頭菜投資圖文解說：

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大頭菜是在週日早上固定出現的動物曹賣所販售，然後週一到週六可以選擇賣給商店內的豆粒貍兄弟，但是每天早上下午都會有不同的價格，如果你能夠賺取差價的話，就跟買股票一樣（大頭菜的日文「カブ」正好也是股票的意思），可以買低賣高賺取暴利，目前玩家社群普遍發現本作規則似乎依循 3DS 前作的公式進行，因此使用先前 3DS 玩家開發的計算網頁來決定走型。

但日本工程師 Chomado 有別的想法，Chomado 在微軟擔任雲端計算工程師，她想到將《集合吧！動物森友會》的大頭菜價格透過表單收集給自家的雲端 AI 服務「Azure Machine Learning」，希望透過機械學習的方式，替玩家預測自己無人島上的狸貓要花多少錢收購玩家手中的大頭菜，因此正在推特上進行募集活動。

由於前作《走出戶外 動物之森》採用的公式中，週日的賣價與週一上午的買價相當重要，因此在 Chomado 設計的表單中，島民至少就得從週日開始紀錄賣價，以及週一到週六上下午的買價，才能讓人工智慧正確學習， Chomado 的實驗會得出什麼樣的結果呢？如果你也有興趣的話可以前往她的表單網頁協助輸入大量紀錄喔！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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