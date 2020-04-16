【動物之森】鄰居澆水玩家恰好鏟花　動物神反應忍不住重播再重播

任天堂《集合啦！動物森友會》發售後引發全球熱潮，遊戲中不僅可以在無人島上種花、釣魚體驗慢活樂趣，和「動物」居民們的互動更是遊戲的一大亮點。遊戲內擁有將近400隻的動物，每一隻都各具特色，像是外型、說話的口氣以及居家佈置的風格品味都會隨著個性的不同而有所變化，這些動物們的存在也成為《動物森友會》系列能夠大受歡迎的大功臣。

跟玩家一樣，無人島就是動物們的家，偶爾看到他們出來閒晃，逛累了可能在樹下乘涼，想運動就起身抓個蟲。動物們同樣喜歡社交，會在廣場上彼此交流，最近有什麽活動也會拿出來討論一番。不過動物跟人一樣是有情緒的，要是拿捕蟲網敲到他們的頭，當下動物也會表現出不悅的態度。最近有玩家在Reddit論壇分享自己與島民的互動影片，其中動物「李徹」的反應更是真實到讓網友集體笑到崩潰。

▼▼▼即睇爆笑鏟花事發過程▼▼▼

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看完影片，網友們都被李徹的「眼神殺」給驚歪了，忍不住重播第二次、第三次。「這眼神哈哈哈哈哈哈」、「眼神擠霸婚」、「這是我看過最有趣的動森影片」。

另外，也有人相當好奇這位玩家難道無時無刻都在錄影，不然是如何記錄下這個經典瞬間的？其實Switch本身有內建錄影功能，只要長按拍照鍵，就能保留過去30秒的遊戲畫面。需要注意的是，不是每款遊戲都能這樣錄影，遊戲本身得支援此功能才能使用囉！

▼▼▼相關圖輯：動物之森超爆笑Crossover、惡搞無人島多圖合集▼▼▼

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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