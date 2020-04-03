Resident Evil RE3生化危機攻略｜早期戰鬥心得&實用小技巧

【生化危機3 攻略】機迷們熱切期待的BioHazard RE3（Resident Evil 3）/ 生化危機重製版終於推出，宅民黨當然會為大家做詳盡攻略，以下為遊戲整體的遊玩心得及實用小技巧分享。

不少技巧和RE2共用，因此也不妨參看一下宅民黨的RE2攻略專頁：

【BioHazard RE2 生化危機2．攻略專頁】

打喪屍要打弱點

如果是比較熟悉遊戲的玩家大概會罵我在說廢話，但是「打弱點」這件事在生化危機來說實在太重要了：就算只是一般的喪屍，如果不打弱點（頭部）的話也會像個子彈海棉一樣，打二三十發子彈下去也未必會死，而遊戲的彈藥不多，絕對不夠你在不打弱點的情況下通關。相對地只要打頭，往往手槍打幾發就能擊倒喪屍了。

瞄準弱點，一發入魂

因此在戰鬥時不要胡亂掃射，慢慢瞄準了弱點再才攻擊更好。如果正在用突擊步槍，也應該盡量使用Burst Fire的方式攻擊，幾發幾發地射會更有效率。

喪屍真假死之分

這個同樣是由RE2沿用過來的系統，詳細可見下文：

BioHazard RE2 生化危機2 攻略：無限復活？ 喪屍真假死之分解說

只是今集不太建議特意處理倒地喪屍了，一來今集地形不像之前警局那樣需要繞來繞去而是相對地比較線性，如果路線沒攪錯大部份地方都只會經過兩次。而更重要是今集中想將一隻假死的喪屍射至「爆頭」需要極多子彈，多得你不會覺得那個頭其實是能夠射爆（固然可以用刀但會花很長時間）。因此不要浪費子彈在已經倒下的喪屍身上了，如果重新站起來的喪屍只有一兩隻就靠走位或緊急迴避扭過去，如果有位置是喪屍數量太多覺得很煩的，直接用手榴彈或是火焰彈來解決更好。

遇上大群敵人就用榴彈炮或手榴彈吧，不用捨不得子彈就是這些地方用的

多利用地形

這個主要是在市區使用的技巧：地圖上一些位置會有發電機和油桶，射擊發電機會引發範圍電擊、麻痺範圍內的敵人，而射擊油桶就會爆炸殺死敵人。值得一提是發電機可以多次使用，隔一段時間可再射擊發電機就可再次放電，而油桶就當然只可用一次了。另外一提發電機和油桶等對Nemesis也有效，當被Nemesis追殺時射發電機是非常有效的手段。

別依賴小刀

今集的小刀變回了無限耐久，但是不用高興的大早，因為它的強度也同時大大下降了。詳見下文：

Resident Evil RE3生化危機攻略｜戰鬥刀使用心得 無限耐久屈機？

緊急迴避 / 緊急反擊（肩撞）使用心得：

今集沒有了前作的副武器系統，取而代之的則是緊急迴避和緊急反擊（肩撞），如果能熟悉掌握這兩個招式對攻略有很大幫助。詳細可見下文：

Resident Evil RE3生化危機攻略｜緊急迴避 / 肩撞使用心得