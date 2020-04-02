Resident Evil RE3生化危機攻略｜全機關謎題解法一覽

機迷們熱切期待的BioHazard RE3（Resident Evil 3）生化危機3重製版終於推出，宅民黨當然會為大家做詳盡攻略，以下為遊戲內各機關Puzzle謎題的解法。

今集的Puzzle解謎比上集少了非常多，基本上要解的只有門鎖，找到關鍵道具就可開門了。雖說沒那麼容易「卡關」，但也少了一些樂趣...仍記得上集三個徽章都要密碼才能取得、沒收品保管室的按鈕又要玩可攜式保險箱位置小遊戲、下水道象棋又要插來插去等...嘛總之就是今集解謎成份沒上集那麼多，比較著重於探索和戰鬥。

重啟地鐵謎題：

建立一條由去到的路線，但由於部份路軌已不能使用，所以需要指派能用的路軌將車站連接在一起，操作面板英文側是站名縮寫數字側代表路軌，非常簡單的謎題。至於各車站對應的英文縮寫直線看路線圖就能得知。答案是FA02-RA03-SA02（看圖片會比較方便）

製造疫苗謎題：

地下實驗室的解謎，要將3個槽的數字都控制為50，3個槽都有低中高（Low Mid High）輸出，每個輸出都會影響全部3個槽的數字。其實就是加減數，也不用很認真的算，多按幾次也會過到。直接答案就是Mid - High - Low。另外一提是要先將病原和佐劇組合在一起才能放進機器內。