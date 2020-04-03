Resident Evil RE3生化危機攻略｜戰鬥刀使用心得 無限耐久屈機？

【生化危機3 攻略】機迷們熱切期待的BioHazard RE3（Resident Evil 3）/ 生化危機重製版終於推出，宅民黨當然會為大家做詳盡攻略，以下為戰鬥小刀使用心得。

小刀無限耐久 但同時亦沒了無敵反擊

今集在戰鬥方面和上一集RE2相比有一點改動，首先就是戰鬥小刀變回了無限耐久；但是不要高興得那麼早，因為也今集同時也沒有了副武器反擊。

無限耐久但也沒那麼強的戰鬥小刀

在RE2中如果身上有裝備副武器（如戰鬥小刀、閃光彈等），在被喪屍擒抱時可消耗副道具來反擊，推開喪屍而且自己不用受傷。但在RE3中就取消了這個反擊，也沒有了副武器這個設定，而是改為被喪屍擒抱時會出現連打O鍵的提示。但不知道是Bug還是遊戲設定如此，筆者試了很多次沒有一次是能夠成功將喪屍推開（就算是輔助難度也不行）；也許這個連打QTE並不是讓你阻止喪屍的攻擊，而是可以視乎連打次少減少所受的傷害之類吧。

雖然還是可以用手槍射頭打暈喪屍後再換小刀出來刺，但也要刺很多刀才能徹底擊倒喪屍，很浪費時間

由於沒有了無敵反擊，也就沒有必要限制小刀的耐久度了，如是者RE3中的小刀就擁有無限耐久。但是不能用來反擊的小刀用途有限，再加上大概是為了修正RE2中的FPS bug（電腦版RE2的一個bug，遊戲FPS越高，小刀攻擊造成的傷害也會越高），今集的小刀攻擊改為刺擊，威力也強差人意。整體來說就是今集小刀用途實在不太，在遊戲後半我甚至會將小刀收進儲物箱裡節省空間...