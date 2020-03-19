生化危機 3 重製版 BioHazard RE3 Demo 試玩：高清追跡者勁驚嚇

Resident Evil 3 Remake／BioHazard RE３（生化危機3／惡靈古堡3 重製版）將在 4 月推出，Demo 也先後在 3 月 19 日登陸在 PS4﹑XBOX ONE﹑Steam 平台上。今次不再是「one shot Demo」，但就算少了時間上的緊張感，筆者玩的過程中仍然手心出汗﹑心跳加速，沒想到 Demo 就能見到追跡者（Nemesis）。

持續《生化危機 2 重製版》《Resident Evil 2 Remake》的震撼

《生化危機 2 重製版》不論是新舊玩家，都給出很好的評價，因此對《生化危機 3 重製版》的期待比較高。玩完《生化危機 3 重製版》Demo 後，相信玩家們都可以放心，畫面﹑動作和遊戲設計已能在 Demo 上感到誠意。《生化危機 3》的時間線和《生化危機 2》幾乎重疊，因此玩家將會覺得遊戲環境有點熟悉，同樣主要發生在 Raccoon City（浣熊市）上，甚至 R.P.D. 也是 Jill 的逃生路線之一。

女主角 Jill Valentine（遊戲截圖）

男主角 Carlos Oliveira（遊戲截圖）

緊急迴避系統超實用

早在第一集就擔正女主角的 Jill，來到 Raccoon City 當然已有對付喪屍﹑T病毒的經驗，加上身為 S.T.A.R.S. 隊員的身份，因此《生化危機 3》加入了符合這個身份的「神技」-緊急迴避系統。玩家可以在瞄準時，按「RB」/「R1」可閃身迴避，瞬間避開喪屍的攻擊。有玩過《生化危機 2 重製版》的玩家都知道，節省子彈避戰才是皇道，有了緊急迴避後就更能突破喪屍的撲殺。

追跡者 Nemesis（遊戲截圖）

沒火箭炮也沒關係，有炸彈也能「秒殺」追跡者（遊戲截圖）

（遊戲截圖）

大戰追跡者

《生化危機 3 重製版》Demo 中，玩家會首次遇到今集最大的敵人追跡者。與 Mr.X（暴君）不同，追跡者身上的觸手會強化喪屍，以及用來捉起玩家，但同樣地，在劇情未允許前是殺不死追跡者的，只能令他短時間跪地。追跡者在 Demo 登埸時，震撼力不遜於 Mr.X，甚至會瞬移到玩家意想不到的地方突擊你，挑戰性和緊急感都極高。