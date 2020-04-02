Resident Evil RE3生化危機攻略｜市區3顆寶石位置 入手腰包道具

遊戲動漫
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【生化危機3 攻略】機迷們熱切期待的BioHazard RE3（Resident Evil 3）/ 生化危機重製版終於推出，宅民黨當然會為大家做詳盡攻略，以下為市區紅寶石、藍寶石和綠寶石三顆寶石位置一覽。

在一開始的市區中可找到紅、藍、錄三個寶石；這些寶石都收藏在「別緻的盒子」中，在地圖中找到這些盒子、檢視盒子取得寶石，然後寶石拿回去起始地點的點唱機就可獲得獎勵道具。這些道具並非過關必須，但如果取得的話對遊戲進程亦是有一定幫助。

紅寶石位置：

裝著紅寶石的別緻的盒子就在甜甜圈店內的安全屋（有打字機的房間）內，正常來說不會漏掉。

藍寶石位置：

就在地鐵站連接市區入口旁邊的房子（便利店）內，需要取得破壞剪（大力剪）後才能進入。裡面還有高級火藥和急救噴霧。

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綠寶石位置：

最後的綠寶石位於玩具店內，就在上面藍寶石所在的便利店正對面，但需要取得開鎖工具才能進入。（被Nemesis追著時也可進入）

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取得寶石後可到遊戲起始地點地鐵站內像是點唱機一樣的裝置使用寶石換取道具。獎勵按放進去寶石數量（次序不限）而定，第一顆寶石可獲手榴彈1個，第二顆可換到散彈槍的配件「戰術槍托」、第三顆則可換得「腰包」一個。

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