Resident Evil RE3生化危機攻略｜緊急迴避 / 緊急反擊使用心得

【生化危機3 攻略】機迷們熱切期待的BioHazard RE3（Resident Evil 3）/ 生化危機重製版終於推出，宅民黨當然會為大家做詳盡攻略，以下為緊急迴避 / 緊急反擊使用心得。

風騷迴避Jill 一拳超人Carlos

今集生化危機3沒有了上集的副武器系統，但就加入了一個緊急迴避（操作Carlos時則會變成緊急反擊）：在快要被敵人攻擊到的瞬間按下R1就可閃開敵人攻擊且有短時間bullet-time，在此bullet-time內舉槍更會自動瞄準弱點。如果是Carlos，成功發動緊急反擊時更可將敵人擊倒在地上（對Beta獵人等強敵也有效）。感覺很快就會有人嘗試Carlos的部份只用緊急反擊通關了...

+ 3 + 2

緊急迴避/反擊並非無敵 亂用就會緊急往生

雖然緊急迴避很強大，但它也不是無敵的不能亂用，主要是緊急迴避動作不單硬直大，而且除非成功發動Bullet-time，否則整個過程都沒有無敵時間；不要想著只要一直使出緊急迴避就能闖過喪屍陣，你只會發現自己是送上去被喪屍捉住...（當然有時固意被喪屍捉一下然後推開硬衝也是一個方法）。當然不是緊急迴避不重要，相反用得好的話是無往而不利，單是在Boss戰時已能產生妙用，可助你躲過很多Nemesis的攻擊同時讓你反擊。另外在只得一兩隻喪屍攔路時，也可以等機會再用緊急迴避闖過去，節省子彈。

只是緊急迴避成功的時機頗為嚴格，真的是要攻擊差不多打到自己身上時按R1才會成功，另外不知道是設定如此還是我時機掌握不好，向前的緊急迴避幾乎沒有成功過，而往左右的迴避是最容易成功的，因此除非空間不足，否則如果只是想扭過喪屍前進的話，就盡量先往左右緊急迴避後再向前走。

而Carlos的緊急反擊就比較易用，用「撞過去正在攻擊的敵人」的感覺來接招大多都會成功，有點像仁王的猛特技反擊。一般來說見到敵人舉高雙手後已可撞過去了，例如當喪屍想要擒抱時撞過去就對了，當然距離要拿好。

最後要一提是也許是背後有AI設定也許只是我玩得差，但是感覺如果玩家亂按R1的話，敵人會使出更強的攻擊來懲罰玩家，我已經不止一次連按幾次R1想一拳打飛Beta獵人時卻被其秒殺攻擊打中Gameover了...