Resident Evil RE3生化危機攻略｜G19手槍全配件入手法

【生化危機3 攻略】機迷們熱切期待的BioHazard RE3（Resident Evil 3）/ 生化危機重製版終於推出，宅民黨當然會為大家做詳盡攻略，以下為G19手槍全配件入手方法。

配件可提升武器性能，取得配件對攻略無往而不利。G19手槍其有3個配件，以下為入手方法：

紅點瞄準鏡：

市區的夾萬內，密碼是左9 > 右3 > 左7。詳細可見另文：

Resident Evil RE3生化危機攻略｜市區夾萬密碼 取手槍紅點鏡

擴充彈閘：

將手槍的彈夾擴充至33發。入手方法為在變壓站恢服電力後、第一次被Nemesis追跡者追殺時，不是逃跑而是主動攻擊Nemesis，累積足夠傷害後會掉落一個補給箱，拾取補給箱再檢視物品打開補給箱即可獲得擴充彈閘。Nemesis打法為先攻擊其胸口的機械裝置，攻擊一定次數後可令其跪地，這時候就可打頭輸出，打到箱子掉出來後就可拾東西走人。或者也可用1個手榴彈或引爆汽油桶就可馬上令其跌出補給箱。

抑制器（滅聲器）：

裝上後可減低手槍的反動以及提升爆擊率（即一槍打爆喪屍的頭/手腳）。入手方法為開通地鐵線路後，攻擊前來追殺你的Nemesis（會在甜甜圈店外見到他正改造其他喪屍）直到獲得補給箱，在補給箱中取得。注意抑制器會令G19手槍所佔的空間變成2格。如果想省下背包空間，此配件裝上之後亦可以拆卸。

+ 3 + 2

但其實除了紅點鏡之外，其他手槍配件不拿也不是太大問題，彈夾的話用1個手榴彈來換也是還好，但是抑制器要多佔一格背包，是否值得就見仁見智。反正後期會拿到更好用的3連發手槍，不用投資太多在G19身上。