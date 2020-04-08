《Dark Souls 3》改用Ring Con玩！？不停跑步移動是鍛鍊還是折磨

每當有遊戲廠商推出新型控制器，就會有玩家突發奇想的拿來嘗試於不同的電玩遊戲中， 先前使用 DDR 跳舞墊的 Youtuber 「Super Louis 64」上傳了他以《健身環大冒險》（RingFit Adventure）的專用控制器「Ring Con」挑戰了遊玩《黑暗靈魂 3》 （Dark Souls 3）。

透過特殊的模組改造，Louis 成功的將「Ring Con」連接上了《黑暗靈魂 3》進行挑戰，在他的設定中，必須要持續跑步角色才會跑步移動，擠壓/拉扯控制器才能夠砍殺怪物，光這兩個動作就看他玩的滿頭大汗，還好沒有把翻滾也加入體感動作。

+ 9 + 8 + 7

Louis 自己在影片中表示，這僅是熱身的開始，而用《黑暗靈魂 3》來搭配健身環其實是相當鍛鍊身心的玩法。尤其是在現在需要保持社交距離的時期，他也打算分享改造方式，將在自己推特上分享給有興趣的玩家，一同來挑戰以健身環通關《黑暗靈魂 3》。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載：https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO