FF7R【FINAL FANTASY VII REMAKE】攻略 取巴哈姆特最強召喚獸

《FINAL FANTASY VII REMAKE》(FF7R/太空戰士7/最終幻想7重製版)今集都有龍王「巴哈姆特」，是此作的最強召喚獸，以下便提供取得方法及攻略：

巴哈姆特(Bahamut/バハムート)同其他召喚獸一樣，也是從查德利的VR MISSION處取得。而觸發條件是完成了前面19個戰鬥報告。當中絕大部份都很簡單，一路玩便會自然解到。而比較麻煩的只是REPORT18「消耗魔力的機制」。需要將所有魔法魔晶石提升至最高等級才可完成。魔法魔晶石是綠色那類型珠子，共有12種包括：

回復、治療、復活、烈焰、寒氣、雷霆、疾風、中毒、護盾、封印、消滅、時間

所以想在遊戲後期便取得巴哈姆特，便要多裝備以上魔晶石來升級，升好升滿。不過爆機也沒升好也不要緊，因為遊戲破關後會追加魔晶石AP變為3倍的獎勵，而且有追加元素，到時繼續升石亦可。

龍王巴哈姆特

戰巴哈姆特事前準備

當完成19項戰鬥報告，查德利便會提供最後的REPORT20「與召喚獸巴哈姆特模擬戰鬥」。因為牠著名的殺著「百萬火光」(Mega Flare/メガフレア) 很大機會全體秒殺，建議玩家先練好各角色的最後一把武器，解鎖出「絕處逢生」才挑戰。心急想要又未學會的話，那裝備「精靈耳環」、或重覆裝上「提升HP」珠亦可一戰。另外「回復」配「範圍化」也是基本。

最理想是先學到「絕處逢生」，其次也可用精靈耳環或者複數HP珠

對龍王巴哈姆特戰鬥解說：

+ 4 + 3 + 2

召喚及使用巴哈姆特：

+ 6 + 5 + 4

題外話，FF7原版其實有3款巴哈姆特，分別是無印版、紅色的巴哈姆特改、以及銀色的巴哈姆特零式。不過牠們都並非最強召喚獸。FF7原版的最強召喚獸是12圓桌騎士，因為可以打13下9999(演出還很長...)，不過在這Remake首部曲尚未登場也很合理。