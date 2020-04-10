FF7／FINAL FANTASY VII REMAKE攻略｜基本戰鬥系統解說&實戰貼士

萬眾期待的FINAL FANTASY VII REMAKE FF7R 最終幻想7重製版終於推出，而SQEX也沒有辜負Fans多年等待，遊戲水準非常高相當好玩。以下為大家解說遊戲的基礎戰鬥系統。

話在前面，FF7R的戰鬥難度沒有想像中那麼低，Normal難度下雖然不會太容易Gameover，但如果沒認真打、沒注意敵人的攻擊和特性或者沒注意回復的話，也是很容易陷入危機。

動作+指令的完美融合 ATB系統

原版FF7最代表性的就是其ATB（Active Time Battle）戰鬥系統，此系統在FF7R中亦有保留而且進化為更：戰鬥中的基本操作為ARPG式，玩家可操作角色隨意移動、攻擊、防禦和閃避。

同時在戰鬥中隨著時間經過會累積ATB計量表，儲滿1格後就可以使用戰技（ability）、魔法（Ｍagic，當然要裝上魔石才能使用）、道具或是召喚獸等。而當玩家控制的角色使用輕攻擊（正方形）命中敵人時可額外獲得增加ATB值，換言之就是積極進攻的話就會有更多ATB，可使用更多技能和魔法提升輸出。

玩家的隊伍最多會有3人，另外兩位同伴會由AI控制。玩家可以隨時在戰鬥中切換角色，在伙伴儲好ATB計之後，玩家也可以直按對他們下指令如使用技能、魔法或道具等（按R2）。不要劈得太興奮而忘了給伙伴下指示啊。

如果玩家對動作操作很苦手 / 沒有興趣的話，可以在設定中將難度定為「Classic」，這麼一來角色就會自動戰鬥，玩家只需要在儲好ATB時給角色下指令就可以了。

面對強敵以打Heat為優先

Heat有點像其他遊戲的「破防」概念：持續攻擊敵人就可累積敵人的Heat計，Heat計儲滿時就可令敵人進入Burst狀態，此時敵人將倒地不能行動，攻擊他時更可造成額外傷害。而當敵人進入Heat時以固有能力（如Cloud的勇猛模式）攻擊可再獲得額外的ATB，亦即是又可再造成更多傷害。因此面對強敵時，先將其打至Heat再輸出是基本戰法。

一些技能（如Cloud的奮力快攻等）可累積額外的Heat計，攻擊敵人的弱點或是用敵人的弱點屬性來攻擊也可累積額外Heat計。如果是打Boss，Boss除了本體外通常都有其他部位（手腳或是炮台等），破壞這些部位通常都可累積額外Heat計或是令其硬直等。所以還是那句，戰鬥中在操作角色之外也要多觀察和留意敵人。

很快玩家就可獲得「洞察」魔石，在戰鬥中使用洞察技能就可得知敵人的弱點，打擊敵人弱點就更無往而不利。

RPG為本 莫劈得太爽而忘了回復 / 指示同伴

必須一提是雖然FF7R有動作式操作，但它並不是一隻純正的動作遊戲，不要用打Devil May Cry的手感和意識來玩FF7R。因為FF7R戰鬥中大部份硬直都無法取消（不像很多ARPG都可以用迴避或跳躍來取消攻擊硬直），面對敵人的霸體攻擊，如果不及早收刀就會無法迴避/防禦而硬食。固然作為RPG遊戲可以用生命值硬接再回復；但如果想打得更風騷更順暢的話，就要學會多留意敵人動作，預早收刀對應。

敵人使用較強的攻擊/技能時都會有提示（敵人名稱上方會顯示招式名），多留意敵人的動向吧

而玩家的技能亦非必中（Limit Break除外）：在玩家施展戰技的期間，敵人有機會跳開從而令玩家的攻擊落空（在遊戲早期打狗時已不時會斬空氣）。亦要注意正常情況下玩家沒有霸體，而技能、魔法等都有施展時間（雖然很短），如果在施展/蓄力期間被敵人的強攻擊命中，技能就會被打斷無法施展，等如白白浪費了一格ATB。所以並不是一儲到ATB就馬上用技便是最好，需要看清敵人的動向。

例如第一章的Boss所放的飛彈就會打疾玩家，如果玩家正在使用回復魔法有可能被打斷。

另外很建議大家嘗試多使用快捷指令（L1+圓圈正方交叉三角），雖然不會給玩家帶來特別優勢（倒不如說純以戰鬥角度考慮慢慢選指令才是最好），但會令戰鬥的流暢度和爽快感大大提升，真心不騙快試試看。

快捷指令可以在選單的Battle Setting中更改，將常用的技能加到快捷指令吧。

不得不說個人認為FF7R的戰鬥系統實在做得相當出色，在迎合了現代遊戲的動作式操作之餘又能恰到好處地保留了舊式RPG的指令操作和數值管理（回復、道具使用等），個人非常滿意。