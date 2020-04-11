FF7／FINAL FANTASY VII REMAKE攻略｜召喚獸系統解說

萬眾期待的FINAL FANTASY VII REMAKE FF7R 最終幻想7重製版終於推出，而SQEX也沒有辜負Fans多年等待，遊戲水準非常高相當好玩。以下為大家解說遊戲的召喚獸系統。

召喚獸是FF系列的象徵之一，在Remake中當然繼續會看到火神、濕婆等各召喚獸出場了。原版的FF7中只要裝備上召喚魔石，就可以在戰鬥中消費MP叫出召喚獸使出一次強力攻擊，嚴格來說其實就是一次特效很華麗的魔法攻擊。

當年的Shiva和Ifrit

而來到FF7R的召喚獸迎來了很多改變：隨著主線劇情推進玩家將可獲得召喚獸魔石（第一顆是Jessie給你的火神Ifrit），但是召喚獸魔石每個角色只能裝備一顆（有獨立的專用魔石槽）；而召喚獸也不是任何戰鬥都可使用，只有在特定的強敵戰中才可使出。在戰鬥中叫出召喚獸後，牠就會在場中自主戰鬥攻擊敵人（真的是召喚出來了）。召喚獸上場後便會一直消耗召喚計量表，完結後就會自動打出強力的終結技能然後退場。

而玩家可透過消耗ATB槽來使出召喚獸的技能，值得一提是不限於裝備該召喚獸魔石的角色，而是全隊3人都可以用ATB槽來打出召喚獸技能，召喚獸技能都很強力，請積極利用。