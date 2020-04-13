FF7R【FINAL FANTASY VII REMAKE】攻略 爆機破關後新元素

《FINAL FANTASY VII REMAKE》(FF7R/太空戰士7/最終幻想7重製版)的遊戲長度以RPG來說不算很長，大約40~45小時就可爆機(破關)。不過遊戲的追加元素都不少，分分鐘可讓你玩多一倍時間。

FF7R 遊戲共有18個Chapter，當完成後便會追加以下元素：

-追加「選擇章節」Chapter Select功能，可隨時在選單轉章節

-解鎖Hard難度，敵人大幅變強、不能用道具而且休息點不回復MP

-追加Play Log查看遊玩記錄、分歧狀況等

-取得經驗值變為2倍、取得AP變為3倍，升級超方便

-寶條研究所追加新戰鬥模擬器項目

-可略過摩托車遊戲

Chapter Select 解分歧的注意事項

爆機後大家第一件事，可能是想回去禮服的分歧換衫看看。但必需要注意分歧的選擇是需要完成章節後存檔才計算，也沒有記錄在 System Data。所以「在分歧前Save > 完成後 Load 回分歧前 > 選另一個分歧」這樣的行為，在 Play Log 是不會計算，換句話說想完整完成是要踏實地玩完分歧那一章。當 Play Log 有更新例如換到新禮服時，存檔後便可再切換章節。

看Play Log知道自己還差多少分歧及其他記錄

Hard 難度才是真正的挑戰

如果你也像筆者那樣，覺得Normal也實在太易玩，爆機後的Hard應該可以稍為滿足到你。Hard 難度的敵人不止數值增加，連招式都會變多。像是鬥技場打地獄屋，它會放出3隻提燈怪，中途還會出兩部機械人增援，很有挑戰性。而且Hard難度不能用道具、長椅也不回MP，令MP管理極為重要。可以說真正好玩的戰鬥是由Hard開始。

Hard 難度好好玩，追加大量技能昇級書，可升滿武器

Hard 的敵人招式有變，尤其是 Boss 會增加招式，非常抵讚

追加新戰鬥模擬器

回到Chapter 17，打完一場劇情戰鬥後，我們走去控制室便會發現查德利及最新版的神羅戰鬥模擬器。提供了更高難度的一堆新挑戰，而且是Hard難度限定。全部過關後解鎖的最後一關，7星級難度更是非常有挑戰性，喜愛高難度的玩家必定要試試。