FF7／FINAL FANTASY VII REMAKE攻略｜7個實用小貼士 過關更輕鬆

萬眾期待的FINAL FANTASY VII REMAKE FF7R 最終幻想7重製版終於推出，而SQEX也沒有辜負Fans多年等待，遊戲水準非常高相當好玩。以下為大家提供一些心得和小貼士，方便大家攻略更順利。

1. 要熟習戰鬥系統

本作的戰鬥系統結合動作操作和ATB指令系統，很好玩，但需要一點適應。有關戰鬥系統的基本已另文詳述：

FF7／FINAL FANTASY VII REMAKE攻略｜基本戰鬥系統解說&實戰貼士

簡單總結就是「不要當成純動作遊戲來玩」以及「不要只顧著劈而忘了ATB和回復」。

2. 善用角色固有技能

4個可操作角色Cloud、Tifa、Barret和Aerith都分別有其固有技能（按三角使用），固有技能都很強力，亦令每個角色都有其獨特玩法，掌握角色特性再加以善用就可減輕不少戰鬥壓力。例如Cloud可以在翻滾之後或是普通攻擊（正方連打）期間馬上按三角轉換成勇猛模式，大大提高攻擊力和ATB提升率。Tifa的秘技覺醒則有點像將ATB「儲起」的概念，先用2格ATB來將固有技強力，到將敵人打至Burst之後就可瞬間爆發打出大量傷害。好好運用這些小技巧就可令戰鬥更輕鬆。

3. 善用魔法和洞察

魔法在本作中十分強力，如果你發現自己戰鬥十分吃力的話，大概是沒有好好運用魔法。魔法不單威力高、有射程，最重要是如使用怪物的弱點屬性來攻擊，就可以累積大量Heat值，更容易將敵人打至Burst。

在對付大型機械敵人時雷電就非常重要。

至於敵人的弱點屬性固然可以逐個屬性來試，但更有效的方法是使用「洞察」魔石（在第三章入手），裝備洞察魔石後再在戰鬥中使用洞察便可知道敵人的弱點。洞察除了可得知敵人的數值和弱點外，更會提醒玩家敵人的強力攻擊、特別能力和破解方法等，想戰鬥更容易的話最好對每種敵人都洞察一次。

洞察對Boss、強敵也有效，打Boss時第一時間就先洞察一次看看提示吧。

唯一要注意是除了雷電之外的魔法都不是必中，有機會施放魔法卻被敵人躲開，不要放了魔法後就大意。

4. 勤力劈箱

在遊戲第一章就會提示大家如果在路上見到神羅的箱子可以劈爛來取得補給，這裡十分建議大家勤力點劈箱。劈箱除了有機率開到回復藥等消耗道具外，亦有機會獲得魔晄石直接回復MP，在早期乙太數量不足時是十分重要的MP來源。而更重要的是劈箱子有機會獲得「莫古利獎牌」，之後可以在遊戲第八章換取貴重道具。

雖然莫古利獎牌也可以在第八章中完成指定支線任務後經小遊戲反覆獲得，但效率並不是很好，還是建議平時多點劈箱子持續收集，也可以順便存一下回復道具。

5. 特價道具盡量買

有時解完特定支線任務或是一些自動販賣機會有打折的道具出售，建議有折的道具能買的都盡量買，加上平時劈箱比較勤力的話，應該可以完全不用在商店中購買任何消耗道具。如是者錢就可以留下來買武器、防具或是魔石等。例如HP提升、MP提升都是很重要的魔石，然而每顆需要2000大元，早中期來說不是那麼簡單。

6. 不時查看武器強化

今集新加了武器強化系統，所有武器都可隨著角色提升累積SP而強化，因此武器並非必然是用最新的一把就最好。雖然通常新武器一入手時能力會比現有武器好，但亦常有情況是角色累積一定SP，舊武器再強化時性能又超越了新武器。因此如果想時常保持最佳戰力，就要時不時查看武器，視情況更換。

7. 武器熟練度要自己練

今集有武器技能和熟練度系統，每把武器都有一個專用主動技能，練滿熟練度就可習得此技能，更換了武器後也可使用。一般來說只要使用該技能就可累積熟悉度，而且也不難練很快就可習得技能，只是要記得因為友方AI實在不太聰明，不會自動幫你使用武器技能來賺熟練度，因此取得新武器時記得要自已操作角色或是給角色使用新武器技能的指令。