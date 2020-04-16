FF7R【FINAL FANTASY VII REMAKE】攻略 HARD困難模式全過關心得

《FINAL FANTASY VII REMAKE》(FF7R/太空戰士7/最終幻想7重製版)爆機後解鎖了HARD MODE困難模式，敵人強化之餘限制不能使用道具，Boss例如地獄屋、埃力格等追加更多的招式，挑戰性及樂趣遠比Normal要高。以下就提供一些過關心得：

無法用道具的對策

HARD MODE之下無法使用道具，關鍵的乙太回MP及鳳凰尾巴復活都不能使用。固此成員三人都應各自裝備好「回復」及「復活」，而「回復」配「範圍化」亦是必需級，因為遊戲只能取得一顆「範圍化」，固此裝在Cloud身上比較方便切合大部份情況。另外全體成員亦應裝上「提昇HP」及「提昇MP」，在MP提升的情況下開始將會令難度舒緩很多。部份關卡都有箱可打破，是非常貴重的MP回復資源。此外Aerith的「吸魔」亦是非常好的回MP手段，尤其是在BURST時吸魔能回復很多。最後就是「吸收MP」的魔晶石，但本身需要用魔法連結，算是一點魔攻時的小補貼。如果真的玩到MP山窮水盡，那去找些嘍囉打然後等自然回復也是一種最終方案。

Aerith 可用「吸魔」回MP，Burst 時回到 20以上

速戰速決及實用技巧

HARD MODE不想多消耗就要速戰速決，Cloud用「先發制人」配上「高速連斬」會是非常好用的技巧，更能打飛多名敵人及打停開局的魔法詠唱。如果面對機械系的則轉用「破晄擊」來主攻。學會「敵方招式」的「冰凍氣場」及「臭氣」亦是省MP的實用招式。而面對一些壓制力強的BOSS，Cloud的即效反擊「反擊架式」都是極之強橫的連消帶打招式，不妨多採用。如主控是Cloud的話也建議裝上「ATB連結」，能同時幫同伴提升ATB非常實用。武器「屬性」方面Tifa的空戰連擊最強，建議為她配上「疾風」+「屬性」，如多用指令亦可配「招式高手」。因遊戲的機械系很多又很硬，也建議為Barret或Cloud配「雷霆」+「屬性」。

主控角色裝「ATB連結」很重要，副主控的則可裝「招式高手」

如果HARD打到一半真的卡關，可先去取得「諸神黃昏」，會令攻略難度大幅下降

取諸神黃昏攻略文章：FF7R【FINAL FANTASY VII REMAKE】攻略 隱藏BOSS究極兵器零號機

HARD 難關 BOSS 攻略

Chapter 09 地獄屋

+ 7 + 6 + 5

Chapter 11 埃力格

重點就是打至一半時會出文敵我雙方的全體「反射」，除了魔法攻擊會被反，連回復自己也會反射了給它，變了回復敵人。事前為Aerith裝上「祈禱」及全員都有「復活」是必需。埃力格在飛上空中時要積極追著它來打，尤其是主控Tifa可快速打到它Burst，倒地進行大輸出。後期等它停車時送上Limit技很快便解決。

Chapter 17 路法斯

+ 4 + 3 + 2

Chapter 17 百砲戰車

關鍵就是在它出主砲時，切換另一位角色瞄準主砲用大攻擊，傷害夠多RED XIII 便會幫手打爆護衛機防禦罩，之後的戰法亦是如此。

Chapter 18 賽菲羅士

反擊架式很有用

關鍵是面對他的普攻及「動地」時，立即開「反擊架式」便可。其他招式則要看情況迴避，「閃光」是反技就要停止攻擊。因為他的攻擊絕大部份都是單體(除了暗影火光)，只要有同伴回復及復活就不成問題，Cloud有「ATB連結」配合反擊及一般攻擊，同伴便不太會缺ATB。「無心天使」及「八刀一閃」都不足為懼(只是大回復及大復活)。記得扣留一個Limit技，在最後「命運宣告」時才使用。