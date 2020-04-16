FF7R【FINAL FANTASY VII REMAKE】攻略　隱藏BOSS究極兵器零號機

《FINAL FANTASY VII REMAKE》(FF7R/太空戰士7/最終幻想7重製版)除了巴哈姆特及毛爾波爾，FF7R還有終極隱藏BOSS，有點仿傚原作名為究極兵器(Ultimate Weapon)。不過就不是星球兵器，而是查德利製的模擬兵器：

最難神羅7星模擬戰 事前準備

隱藏BOSS所在位置便是爆機後，HARD模式Chapter 17的神羅戰鬥模擬器。條件是將所有包括鬥技場及模擬戰的關卡全部通過才會解鎖，也是戰鬥模擬器最後最難的一關。戰勝後可取得最強的裝飾品「諸神黃昏」及解開其中一個隱藏獎盃。因為關卡中會面對巴哈的「百萬火光」，強烈建議先解開各角色最後一把武器的「絕處逢生」才好挑戰。也建議每位都是滿等級及裝有「HP提升」魔晶石、魔防不要太低。而「回復」配「範圍化」，以及3位成員都有「復活」亦是必須級。此外，加快Limit的「怒氣傳導器」亦建議給Cloud裝上方便更快出「凌空破」。

vs 召獸獸連戰及究極神羅兵器

此關的頭四場戰鬥將面對過往的召喚獸，包括濕婆、胖陸行鳥、利維坦、巴哈姆特，最後才挑戰究極兵器「傲慢巨型零號機」。因為是Hard的關係無法用道具，而且召喚獸強度遠比Normal強勁，有追加招式之餘，巴哈姆特還會召喚伊弗利特同場，不能小看。以下就提供一些攻略要點參考。

各關敵人弱點資料：

+ 6 + 5 + 4

STAGE 1 濕婆

+ 2

STAGE 2 胖陸行鳥

STAGE 3 利維坦

STAGE 4 巴哈姆特 + 伊弗利特

+ 6 + 5 + 4

STAGE 5 傲慢巨型零號機

+ 4 + 3 + 2

戰勝獎勵及最強裝飾品「諸神黃昏」

當戰勝後，查德利便會說出自己的背景故事，詳情就不劇透了