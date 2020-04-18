【動物之森】日本神人無人島變《千與千尋》　神還原經典名場面

上次分享了眾多玩家在《集合吧！動物森友會》中創作的吉卜力動畫主角服裝，近日就有神人玩家す い ✼（@zzz_lll_）在 Twitter 上分享自己打造的《千與千尋》場景，包含最具代表性的湯屋、海上鐵道、鍋爐房等場景。唯妙唯俏的場景佈置搭配角色扮演的站位，讓人不禁回想起《千與千尋》中千尋和白龍發生的點點滴滴。

網友す い ✼ 自四月開始，就陸陸續續開始分享自己在無人島上打造的《千與千尋》，從最具代表性的湯屋開始，慢慢將《千與千尋》的世界拓展開來。雖然湯屋本身豪華的建築無法複製，但透過燈光、植物巧妙的掩飾，鏡頭遠近變化的層次，都能讓人直覺認定就是故事的主要發生地。特別是遊戲中日夜的變換也展現出不同風情，彷彿走進了《千與千尋》的夢幻世界。

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雖然湯屋的外觀受制於建築本身的造型無法複製，但在內部的澡堂、員工休息室都盡可能的再現，特別是在一些細節上的處理可以看出玩家的用心。像是白龍被紙人追殺衝入室內後，地上遺留的紙人碎片，玩家也特別繪製在地板上。

除了單純的場景打造外，玩家也利用角色的裝扮與環境設計，盡可能的還原出經典場景。像是白龍偷了錢婆婆的魔女徽印後，身受重傷昏迷不醒。千尋為了救白龍，決定搭乘火車前往沼之底找錢婆婆。

看完了神人玩家打造的動森版《千與千尋》，是不是想起了當初看動畫的感動了？如果忘記了也別擔心，就像錢婆婆所說的「曾經發生過的事不可能忘記，只是想不起來而已。」既然記憶有缺失，那就複習一下，目前 Netflix 上正上映吉卜力動畫系列，不妨重溫一下這溫暖而充滿寓意的經典之作吧！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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