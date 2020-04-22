【動物之森／動物森友會】地球日即將啟動　尋寶船博物館新玩法

Nintendo Switch 遊戲《集合啦！動物森友會》將開啟地球日活動，隨著這次活動，官方先行公開 4 月 23 日免費更新內容宣傳影片，將帶來園藝商人「然然」、博物館升級美術廊、狐狸尋寶船等新內容，此外哩數也將新增西施惠、豆狸和粒狸所穿著的夏威夷襯衫作為兌換品。

按圖看看這次免費更新的重點↓↓↓

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園藝商人然然將會不定時來到島上的廣場，新增販賣灌木與花叢，在然然的園藝店，除了可以購買在Nook商品中難以買到的花種子之外，也可以購入「杜鵑花」和「繡球花」等「灌木」的樹苗。

另外在無人島北方的海灘上，將有「九尾市場」狐狸美術尋寶船，商人胡利將向島民兜售藝術品，包含傢俱、繪畫、雕塑，但是有些售價過高的東西是假貨，玩家可要小心辨識。

辨識真品的美術品，可以捐贈到博物館給傅達作為館藏，可在更新後在新設的美術品展覽室中展出，除了昆蟲、魚、化石的展覽以外，也可充份感受藝術作品帶來的樂趣。

季節活動

地球日（4/23-5/4），以關注自然環境的日而命名「地球日」，會在「Nook集哩遊」以期間限定的形式展開活動！參與植物有關的活動時，可以更容易儲得里數。趁這個機會，好好整理島上的自然環境吧。

勞動節（5/1-5/7），為感謝在島上辛勤工作的島民們，狸克將送贈「勞動節旅行券」以表謝意。使用這張機票出發的島，是和一般的「哩數旅行券」所去的島嶼有所不同，是一個不可思議的島。而且，也有可能遇到從未遇過的陌生人。

國際博物館日（5/18-5/31），以博物館的記念日而命名的「國際博物館日」，在島的博物館中舉辦「蓋章拉力賽」，參觀不同的魚類、化石、昆蟲展品參觀集章活動，可以獲得紀念獎品。

六月新娘（6/1-6/30）前作登場的「莉詠」和「健兆」羊駝夫婦將要到島上舉辦婚禮，島民將協助婚禮的規劃與舉辦，並且在巴獵島的攝影工作室進行拍照，幫助他們創造美好回憶。

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