動物之森／動物森友會攻略｜7日限時「勞動節旅行」　破解迷宮島

【動物之森／動物森友會／Animal Crossing 攻略】5／1 勞動節對於《動物之森》的玩家應該有很深的體會，因為每日在島上的勞動可能比現實還要多，而「狸克」也不忘在這個節日推出活動，慰勞各位辛苦建設的島友。今次的期間限定「勞動節旅行」，玩家將可以免費飛一次外島，不過並非一般搜集資源的島，而是「狸克」精心設計的「迷宮島」，到底他又想正在打什麼主意呢？

限時「勞動節旅行」

玩家只要在 5 月 1 日至 5 月 7 日期間，登入遊戲並找「狸克」對話，他就會通知你，他把一張「勞動節旅行券」放到飛埸，玩家可以免費使用並從中收到神秘的禮物。這次的「勞動節旅行」，會帶你去到一個「狸克」設計的迷宮島，玩家將不能帶東西入島（登機前會先幫你保管，不用自己清空背包）。

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難得「狸克」會有「著數」給玩家（遊戲截圖）

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「狸克」派鈴錢？

玩家進入「迷宮島」後，就要利用島上的資源和道具，攻略迷宮。難得的是，島上放有 9 張「鈴錢兌換券」，而且有一位「精心安排」的動物島民會出現，玩家找到他後就會獲到新的裝飾品，所以眾多位收集狂，千萬不要錯過今次的限時活動。

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「陌陌的背包」（遊戲截圖）

每張「鈴錢兌換券」可以換到 3000 鈴錢（遊戲截圖）

「狸克」在島上放了的 9 張「鈴錢兌換券」，可以在 Nook 商店出售，每張可以換到 3000 鈴錢，雖然金額不多，但「狸克」居然會送錢而不是借錢，已經非常難得。最重要的是，玩家可以在活動中得到新的裝飾品「陌陌的背包」，而且「狸克」設計的「迷宮島」也頗有樂趣，玩家記得在 5 月 7 日前參加活動。