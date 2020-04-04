鬼滅之刃〈紅蓮華〉X-JAPAN Toshi 翻唱版 好聽到LiSA 都 share

撰文：鍾世傑
最後更新日期：
X-JAPAN 主音 Toshi 早前在朝日電視台Music Station節目中重新唱了《鬼滅之刃》主題曲〈紅蓮華〉，好聽到連原唱者LiSA 都在twitter上share。
【鬼滅之刃〈紅蓮華〉】X-JAPAN Toshi 近年翻唱了新世紀EVA〈残酷な天使のテーゼ〉，已經成為網民狂些的神曲，4月3日播出的Music Station音樂節目，早前跟Toshi 進行了一個網民投票，選出最想被Toshi翻唱的女歌手作品。
Toshi在影片中試唱了一小段《鬼滅之刃》主題曲〈紅蓮華〉，消息一出連LiSA都即share。
感動感激しましたぁー😭😭😭😭😭👹🌈🌈🌈🌈— LiSA (@LiSA_OLiVE) April 3, 2020
ToshIさんが歌い出してくださった途端、発狂しましたぁーーー🧚♀️🌈
最高最高でした！
ありがとうございましたっ😭😭♡ https://t.co/tj6Ar2XBA5
Toshi在影片中試唱了一小段《鬼滅之刃》主題曲〈紅蓮華〉，消息一出連LiSA都即share。
最終「當然」是由大熱的〈紅蓮華〉跑出，Toshi雖然也出名高音勁，但都降了一點key、改了一些唱腔來處理，可見LiSA這作品真不是一般人可以handle，即聽神曲！
toshiの紅蓮華すごE— ちんすこ (@masochist_union) April 3, 2020
うまいとか下手じゃなくてtoshiの曲みたいに聞こえてくるのがすごい pic.twitter.com/jlDQ8gmlBg
ToshIさんやっぱ紅蓮華でしたか🤞🏻— ☝︎Ｄ Ａ Ｉ Ｓ Ｕ Ｋ Ｅ☝︎🇯🇵ⅥⅨ🇯🇵 (@rustyna42034103) April 3, 2020
免疫力が上がる🙌🏻#ToshI#Mステ pic.twitter.com/tBGbCmicFF
（利申以上網民share片有機會被電視台及唱片公司刪片，有歌快聽。）