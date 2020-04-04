鬼滅之刃〈紅蓮華〉X-JAPAN Toshi 翻唱版 好聽到LiSA 都 share

X-JAPAN 主音 Toshi 早前在朝日電視台Music Station節目中重新唱了《鬼滅之刃》主題曲〈紅蓮華〉，好聽到連原唱者LiSA 都在twitter上share。

【鬼滅之刃〈紅蓮華〉】X-JAPAN Toshi 近年翻唱了新世紀EVA〈残酷な天使のテーゼ〉，已經成為網民狂些的神曲，4月3日播出的Music Station音樂節目，早前跟Toshi 進行了一個網民投票，選出最想被Toshi翻唱的女歌手作品。

Toshi在影片中試唱了一小段《鬼滅之刃》主題曲〈紅蓮華〉，消息一出連LiSA都即share。

Toshi在影片中試唱了一小段《鬼滅之刃》主題曲〈紅蓮華〉，消息一出連LiSA都即share。

最終「當然」是由大熱的〈紅蓮華〉跑出，Toshi雖然也出名高音勁，但都降了一點key、改了一些唱腔來處理，可見LiSA這作品真不是一般人可以handle，即聽神曲！

（利申以上網民share片有機會被電視台及唱片公司刪片，有歌快聽。）