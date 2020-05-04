【動物之森】村上隆親自分享！Supreme慈善Tee、藝術家作品著到夠

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

由 Nintendo Switch 推出的人氣遊戲《集合啦！動物森友會》，可是在全球掀起了熱潮，各種客製化設計讓玩家們大喊好療癒，防疫在家的日子也可以很有趣。當然，這也激發了玩家們的各種奇妙點子和創意，創造出許多驚喜的居家佈置。日前，日本當代藝術家村上隆就在 IG 分享了由粉絲玩家創造的經典圖案，就算現實生活中買不到村上隆的作品，但是在虛擬的無人島，什麼都有可能！

文：Lorry Liao, Kai Li（GQ Taiwan）

在《集合啦！動物森友會》裡，玩家不僅可以為自己的角色穿上 Dior、Comme des Garçons 等服飾，還可以替房間貼上超高檔壁紙，裝潢成豪宅，而日前村上隆與 Surpreme 合作的慈善 T-Shirt 也被玩家放進遊戲中的衣櫃！就算現實生活中口袋不夠深，也要讓遊戲中的角色穿上過乾癮！村上隆看到玩家們的創意，開心得在 IG 上分享，只見玩家的房間內充滿 KaiKai KiKi Flower，還有 Madsaki、奈良美智等大師級藝術家的作品掛在牆上，簡直是個人美術館，好吸睛！

+4
+3
+2

如果你也身為村上隆的粉絲，那麼現在就手刀將自己的房間也添上一點繽紛花朵吧！

▼▼▼相關圖輯：玩動森都可以着Dior、LV！點擊即睇部分精選▼▼▼

+6
+5
+4
【動物之森】即睇昆蟲、魚類真實生物大對比！製作精細極致寫實
【動物之森】《哈利波特》霍格華茲四大學院現身！仲有齊QR Code
【動物之森】日本神人無人島變《千與千尋》　神還原經典名場面
動物之森︱吉卜力動畫服裝代碼分享　龍貓、千與千尋等衣裝任你著
【村上隆展覽】藝術頑童自言從沒天賦　堅持留在紐約只因一個信念
Off-White、Supreme一身都係！11歲烏克蘭潮童真係識Fashion？

延伸閱讀：

百萬夜景不是夢！編輯激推《動物森友會》「5 款最時髦壁紙」讓你家一秒升級！

防疫在家必玩，《集合啦！動物森友會》爆紅！「5 大亮點」讓你非得入坑！

【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：村上隆親自分享！《集合啦！動物森友會》驚見村上隆繽紛花朵，連 Surpreme 慈善 T 恤也有！】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載：https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。