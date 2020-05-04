【動物之森】村上隆親自分享！Supreme慈善Tee、藝術家作品著到夠

由 Nintendo Switch 推出的人氣遊戲《集合啦！動物森友會》，可是在全球掀起了熱潮，各種客製化設計讓玩家們大喊好療癒，防疫在家的日子也可以很有趣。當然，這也激發了玩家們的各種奇妙點子和創意，創造出許多驚喜的居家佈置。日前，日本當代藝術家村上隆就在 IG 分享了由粉絲玩家創造的經典圖案，就算現實生活中買不到村上隆的作品，但是在虛擬的無人島，什麼都有可能！ 文：Lorry Liao, Kai Li（GQ Taiwan）

在《集合啦！動物森友會》裡，玩家不僅可以為自己的角色穿上 Dior、Comme des Garçons 等服飾，還可以替房間貼上超高檔壁紙，裝潢成豪宅，而日前村上隆與 Surpreme 合作的慈善 T-Shirt 也被玩家放進遊戲中的衣櫃！就算現實生活中口袋不夠深，也要讓遊戲中的角色穿上過乾癮！村上隆看到玩家們的創意，開心得在 IG 上分享，只見玩家的房間內充滿 KaiKai KiKi Flower，還有 Madsaki、奈良美智等大師級藝術家的作品掛在牆上，簡直是個人美術館，好吸睛！

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如果你也身為村上隆的粉絲，那麼現在就手刀將自己的房間也添上一點繽紛花朵吧！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：村上隆親自分享！《集合啦！動物森友會》驚見村上隆繽紛花朵，連 Surpreme 慈善 T 恤也有！】

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