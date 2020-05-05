【騎馬與砍殺2】亞服政治審查　玩家被Ban中國團隊封號至2029年

繼碧藍幻想、動物森友會及Steam事件之後，遊戲界再有一單與中國及肺炎疫情有關的政治風波發生中，今次主角是PC玩家都熱愛的開放世界戰爭遊戲《騎馬與砍殺2:領主》Mount & Blade2:Bannerlord。

台灣玩家被ban十年之久

《騎馬與砍殺2:領主》是一款由土耳其公司TaleWorlds開發的獨立遊戲，可自由自在的在開放世界組騎士團、打家劫舍、行商冒險，甚至統一中古大陸等，玩法非常自由。加上遊戲的騎馬戰鬥及軍團系統，可在千軍萬馬中騎馬砍殺，在一代時已經好評如潮。玩家們等了10年終於玩到遊戲的第二集，但悲劇的是遊戲的亞洲伺服器卻由中國管治。

外國遊戲媒體報導，有消息指審查不限亞服，不過未確定真偽

「騎砍2」遊戲雖由土耳其開發，但亞洲區的伺服器卻交由中國網易代理管治，因為Steam的鎖區政策，亞太區玩家無法選擇去其他的伺服器玩。最近有非中國的玩家便出現被封鎖的情況，原因便是ID使用了受中國言論審查的字眼，例如「習近平」、「小熊維尼」、「8964」、「武漢肺炎」、「光復香港」等。使用了習近平作為Steam的個人頭像亦被Ban，而且更有人被Ban直到2029年12月31日，整整Ban約十年。

亞服受中國管理，有人回報管理層就被Ban

中國地區玩家受言論審查是沒有辦法的事，但是非中國的亞太地區其他玩家沒有理由要受到中國式審查，更有人指這個審查其實在全球伺服器都有執行。因為遊戲在Steam版的亞服討論區亦受網易管理，不少反對聲音都被直接刪文，玩家唯有轉移去不受審查的遊戲評價頁留言及負評，台灣玩家亦在巴哈姆特等討論區整理資料及報告西方。執筆時官方已得知事件，就看看今後如何處理及事態發展吧。

來源：Mount & Blade 2: Bannerlord Bans Allegedly Given For Violating Chinese Law

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