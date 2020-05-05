【打機抗疫】Steam黃金周特賣 宅民編輯推薦高折扣正Game

來到5月不像過去3、4月那樣有多隻大作推出，幸好現在有Steam黃金周特賣，不少高質素遊戲都大打折扣出售，以下推薦一些編輯心水之選，打完FF7R或聖劍傳說3就可多多買game，今個5月繼續在家打機抗疫吧。

Dark Souls 3 黑暗靈魂3

神作不解釋了，沒玩過黑魂的人生不能算美滿，未玩過真的要玩玩。現以低至25折（-75%）港幣85元出售，應該是本作有史以來最高折扣。不過注意此價錢只是本體未包DLC，而包齊DLC的Deluxe Version同樣以25折港幣125元出售，由於DLC內容極豐富，強烈建議畀多40蚊買Deluxe版，一個字抵。

如果追求multiplayer，PC版的體驗未必比PS4版好（因為可以用金手指等修改數值），但PC版一來有60FPS，二來最大好處是可以玩MOD，什麼湯馬士小火車、烙印勇士或JoJo等Crossover mod，差不多你想得到的都有。

Dark Souls 2 原罪哲人

同樣以25折60港元出售，這個版本已經有齊所有DLC。相比壓倒性一致好評的Dark Souls 1和Dark Souls 3，會有一部份黑魂玩家認為Dark Souls 2不好玩，但Dark Souls 3集都白金的筆者就覺得2也很不錯，絕對值得爆機。單是這兩集Dark Souls加起來夠你玩兩三百個小時，足夠消磨到6月對馬島之魂和最後生還者2推出了。

Resident Evil 6 生化危機6

又同樣低至25折港元46元出售，有3主線之下遊戲時間比RE3長得多，50元不到絕對是超值之選（筆者在很早前就買了但還沒爆機...）。包DLC的完全版更是打2折80元發售，另外也可考慮4/5/6組合包，一樣是2折售100港元，100蚊3隻Game算不錯了吧。

戰場女武神4完全版 Valkyria Chronicles 4

34折港幣119元出售，個人相當喜歡本作（PS4打了白金），系統、劇情、角色塑造與內容量都令人很滿意（配音陣容也強，有坂本真綾、東山奈央和早見沙織等，謝謝茄子），更重要是不像近年很多歐美遊戲受政治正確荼毒，有著一個王道但好看的好劇本。雖然是系列第4作但沒有玩過前3作對劇情理解亦沒什麼影響（當然玩過第一集會有更好體驗），想一口氣補完的也可買連同第一集的Bundle，3折144元發售。另外一提是雖然cap圖是英文但遊戲是有中文介面字幕和曰語配音的，可以放心。

舊版Final Fantasy VII

相信大家都有玩FF7R， 如果已經全破又沒怎麼玩過原版，不妨趁機會玩玩當年原作，體驗當年劃時代的3D技術和CG動畫（其實原版FFVII的CG動畫到現在我還是覺得很好看）。折扣下半價44港元出售。

大神 絕景版

神作不解釋，半價79港元發售（筆者已買了PS4版就沒再買Steam版），你值得擁有。惟一可惜是沒有中文（但有英文），不過英文也不會很難（反正遊戲文字量不多）。

伊蘇系列

+ 2

可說是ARPG類型遊戲的巔峰，個人特別推薦YS VI和YSF，折實後只賣30港元一隻，說得難聽點買了放著也沒什麼損失。要說的話其實完成度最高是YS VIII，但是PS4有中文版，比較推薦去玩PS4版；而舊的伊蘇因為沒有移植去PS4就只能靠Steam了。其實當年（200X年）伊蘇系列的PC光碟版是有中文（台灣）代理的，但Steam因為是外國代理商的關係，所以只得英文版本，算是美中不足的地方。不過舊伊蘇文字量不是很多，看英文應該也問題不大。