傳Sony怕PS5價格太高影響銷量而大幅減產？PS4也將減價促銷？

【PS5 / PlayStation 5傳聞】Sony（索尼）新一代遊戲主機PS5今年內發售，但最新消息指出，受PS5高昂價格影響，Sony將會減少PS5主機首年生產量。

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Bloomberg彭博引述消息人士表示，雖然COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情影響了PS5銷售安排，但未有影響其產能，惟Sony仍會減少PS5主機初期生產量，部份原因是Sony估計PS5的高昂價格會影響需求。

PS5概念圖。（網上設計圖片）

其實根據Sony早前公布的PS5規格，包括8核心Zen2 CPU、超高速SSD、集成定制I/O系統，支持光線追蹤的定制AMD GPU，以及3D聲效等，已知PS5成本高。更有外國零售商在網站列出的PS5價格，高達6,989丹麥克朗（港幣約8000元），比PS4首發價（約3000元）貴近2倍。

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雖然Bloomberg引述PS5遊戲開發人員透露，PS5售價可能在499至549美元（港幣3687至4255元），但售價也不能說是便宜。

至於產量，據報Sony向配件商透露，PS5要在2021年3月財政年度，生產500至600萬部PS5。相比PS4於2013年11月發售後在兩個季度內賣出750萬部，PS5產量明顯減少。

（PS5官網）

另外Bloomberg提到，PS5發售時，Sony可能會降低PS4及PS4 Pro價格，以增加PSN（PlayStation Network）新用戶。

資料來源：Bloomberg

PS5外形、手掣等傳聞整合

Sony暫未透露PS5外形，但早有消息指PS5外形與PS4大不同。而Sony近日亦正式發布新手掣「DualSense」，加入多項新功能。

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