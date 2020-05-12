《機動戰士高達 Z GUNDAM》聯乘JRA搞怪廣告　嘉美尤旁白回憶滿載

【Z高達 x 日本JRA】自去年開始《機動戰士高達 GUNDAM》跟日本賽馬會JRA就合作宣傳，雖然因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）各地區的娛樂活動都有所打擊，不過日本人的創意總能令人注目，最近JRA就以經典作品《Z GUNDAM》賣廣告，令一眾高達粉絲及馬迷高呼童年回憶滿載！

《機動戰士Z高達 Z GUNDAM》今次和JRA合作的特別影片是為「騎乘戰士GUNDAM JRA Derby」（騎乗戦士ガンダムJRA ダービー）作宣傳，和香港朋友本來不太有關係，但對高達迷來說則意義重大，事關影片找來主角嘉美尤的聲優飛田展男做配音旁白，背景音樂更是當年森口博子名曲《將愛注入水之星》（水の星へ愛をこめて），畫面更不停出現嘉美尤、古華多羅、斯洛哥、哈曼加、阿寶等一班主要角色，還有Z高達及百式等機體現身，一路看真是回憶返晒嚟！看見時代的眼淚！

《機動戰士Z高達 Z GUNDAM》和JRA合作特別影片看到高達騎馬實在很有趣。（JRA官網截圖）

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除了新影片外，這項合作還陸續有來，官方已表明在《Z GUNDAM》後還有《GUNDAM UC》、《馬沙之反擊》以及即將上映電影的《閃光的凱薩衛》（機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ）等Crossover，5月14日將先推出獨角獸高達駕駛員巴納吉聲優内山昂輝旁白影片，而5月18日則有凱薩衛聲優小野賢章旁白的影片上架，各位高迷要留意了。

資料及圖片來源：https://umabi.jp/gundam-jra/