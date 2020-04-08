《GUNDAM EXTREME VS. 極限爆發》封測限時報名！1分鐘申請教學

遊戲動漫
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【MOBILE SUIT GUNDAM EXTREME VS. 極限爆發】PlayStation 4（PS4）《MOBILE SUIT GUNDAM EXTREME VS. 極限爆發》（Mobile Suit Gundam Extreme VS. MaxiBoost On／機動戦士ガンダム EXTREME VS. マキシブーストON）現正接受封測報名，只要簡單幾步就可以完成。

《MOBILE SUIT GUNDAM EXTREME VS. 極限爆發》繁體中文版將於4月25日至27日封測，現正接受報名至4月10日（星期五）截止，只要年滿12歲、擁有PS4主機、具備網絡連線環境、以及成為會員，就可以參加。

登記會員及報名方法如下：

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（Facebook）

報名網址：按此

是次封測可使用183款機體，以及36個場地，可遊玩模式包括「玩家對戰」「隨機對戰」「自由對戰」

玩家對戰：自行設定條件建立房間來享受對戰樂趣的模式。最多可與18位玩家進行線上的2對2戰鬥。

隨機對戰：僅對戰1次，選擇好機體後即可輕鬆地享受對戰樂趣。

自由對戰：自由選擇機體、隊伍以及場地，可以自行調整CPU對手難易度的模式。

↓↓↓ 遊戲介紹及畫面 ↓↓↓

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《機動戰士高達 Extreme VS. 極限爆發》是《機動戰士高達EXVS.》系列第13 款作品，預定7月30日與日本同步發售。

《機動戰士高達 Extreme VS. 極限爆發》將另推出「豪華原聲版」和「究極典藏版」，其中「究極典藏版」收錄了「豪華原聲版」以及購買本商品才可獲得的特別模型「HG 1/144 EXTREME GUNDAM & ECLIPSE-F PARTS (EXVS. 10th ANNIVERSARY COLOR Ver.)」限量組合。

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Playstation官方早前已發布《MOBILE SUIT GUNDAM EXTREME VS. 極限爆發》宣傳片，加入封測之前，看看遊戲有什麼新樂趣吧！

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