《GUNDAM EXTREME VS. 極限爆發》封測限時報名！1分鐘申請教學

【MOBILE SUIT GUNDAM EXTREME VS. 極限爆發】PlayStation 4（PS4）《MOBILE SUIT GUNDAM EXTREME VS. 極限爆發》（Mobile Suit Gundam Extreme VS. MaxiBoost On／機動戦士ガンダム EXTREME VS. マキシブーストON）現正接受封測報名，只要簡單幾步就可以完成。

《MOBILE SUIT GUNDAM EXTREME VS. 極限爆發》繁體中文版將於4月25日至27日封測，現正接受報名至4月10日（星期五）截止，只要年滿12歲、擁有PS4主機、具備網絡連線環境、以及成為會員，就可以參加。

登記會員及報名方法如下：

+ 6 + 5 + 4

（Facebook）

報名網址：按此

是次封測可使用183款機體，以及36個場地，可遊玩模式包括「玩家對戰」、「隨機對戰」及「自由對戰」。

玩家對戰：自行設定條件建立房間來享受對戰樂趣的模式。最多可與18位玩家進行線上的2對2戰鬥。

隨機對戰：僅對戰1次，選擇好機體後即可輕鬆地享受對戰樂趣。

自由對戰：自由選擇機體、隊伍以及場地，可以自行調整CPU對手難易度的模式。

↓↓↓ 遊戲介紹及畫面 ↓↓↓

+ 13 + 12 + 11

《機動戰士高達 Extreme VS. 極限爆發》是《機動戰士高達EXVS.》系列第13 款作品，預定7月30日與日本同步發售。

《機動戰士高達 Extreme VS. 極限爆發》將另推出「豪華原聲版」和「究極典藏版」，其中「究極典藏版」收錄了「豪華原聲版」以及購買本商品才可獲得的特別模型「HG 1/144 EXTREME GUNDAM & ECLIPSE-F PARTS (EXVS. 10th ANNIVERSARY COLOR Ver.)」限量組合。

+ 10 + 9 + 8

Playstation官方早前已發布《MOBILE SUIT GUNDAM EXTREME VS. 極限爆發》宣傳片，加入封測之前，看看遊戲有什麼新樂趣吧！