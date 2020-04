《GUNDAM EXTREME VS. 極限爆發》封測限時報名！1分鐘申請教學

【MOBILE SUIT GUNDAM EXTREME VS. 極限爆發】PlayStation 4(PS4)《MOBILE SUIT GUNDAM EXTREME VS. 極限爆發》(Mobile Suit Gundam Extreme VS. MaxiBoost On/機動戦士ガンダム EXTREME VS. マキシブーストON)現正接受封測報名,只要簡單幾步就可以完成。