《GTA V》限時免費！Epic Games Store免費體驗廣告提早曝光

【《GTA V》限時免費】Epic Games Store 宣布，自 5 月 14 日 23:00 開始，推出人氣作《Grand Theft Auto 俠盜獵車手V》的免費限時體驗。

《俠盜獵車手V》為 Rockstar North 製作、Rockstar Games 自 2013 年起陸續在PS3／Xbox 360／PS4／Xbox One／PC 等平台推出的人氣開放世界動作冒險遊戲。遊戲中，不但將會提供三名主角讓玩家們自由選擇，還可以與遊戲世界自由進行互動，例如像是執行大型搶劫、使用各種飛機、汽車等載具探索世界、與各式各樣敵人進行槍戰等等，豐富的玩法特色，讓本作推出後全球熱銷，成為繼《俄羅斯方塊》與《我的世界》後，第三款出貨突破 1 億套的人氣大作！

至於這次預定在 Epic Games Store 上推出的免費體驗，為官方原本在 Twitter 上公開的訊息，雖然如今該項訊息已被刪除，不過卻有網友轉貼公開。而從官方公開影片來看，本作將免費開放至 5 月 21 日為止，想要體驗的玩家們，可以隨時注意 Epic Games Store 的最新公開資訊。

Tweet ad is deleted, so here you go pic.twitter.com/3oja0C3418 — Wario64 (@Wario64) May 14, 2020

▼▼▼相關圖輯：點擊即睇5月注目遊戲▼▼▼

+ 7 + 6 + 5

【本文獲「gamebase」授權轉載。】