TGS2020取消還好廠商另有計　緊貼四大遊戲線上發布會及活動

美國E3停辦、台北國際電玩展停辦、就連日本每年九月舉行的Tokyo Game Show（TGS）也宣布停辦，大型展覽幾乎全被新冠病毒（COVID-19）攻擊得煙消雲散。不少廠商有見及此，遂將遊戲發布及相關活動移師到網上舉行，本文為大家介紹即將舉行的四個大型網上遊戲發布及活動，機迷們記得鎖定日子，密切留意遊戲界最新動向！

「Night City Wire」

如果要數2020下半年還有什麼遊戲值得期待的話，相信《Cyberpunk 2027》敢認第二也無人敢認第一。雖然較早前已宣布延期到九月，不過廠商CD PROJEKT將會在6月11日於Twitter舉行名為「Night City Wire」的活動，屆時將會公布更多有關遊戲細節，例如遊戲城市「夜之城」景觀、角色身体改造細節、自定義角色系統、不同技能和玩法等，而遊戲將會是18禁，那到底有什麼成人向內容呢？到底怎樣調較生殖器官大小？相信這些也是大家最關心的內容。

活動日期：6月11日 舉辦單位：CD PROJEKT 遊戲內容：《Cyberpunk 2027》

CD PROJEKT將會在6月11日於Twitter舉行名為「Night City Wire」的活動。

「2020 EA Play」

EA將於6月12日早上七時舉行線上活動「2020 EA Play」。大家都知道每年EA Play均會公布大量新作，來到今年最矚目的一定要數早《Star Wars》神秘新作「Project Maverick」，計劃早於今年三月已經走漏風聲，相信今次會有大量內容正式公布。另外，萬眾矚目的《Battlefield》系列也會有新作，據知屆時將會有實機試玩畫面欣賞。除此以外，EA兩款運動主打作品《FIFA》和《Madden NFL》也是指定動作，特別是香港玩家非常鍾愛的《FIFA》，實在可喜可賀。在最近疫情影響沒有波睇的日子，更想親身落場（開機）踢好波！

活動日期：6月12日 舉辦單位：EA 遊戲內容：《Star Wars》神秘新作「Project Maverick」、《Battlefield》、《FIFA》和《Madden NFL》

EA將於6月12日早上七時舉行線上活動「2020 EA Play」。

「Steam Summer Sale 2020」

在今次介紹的四場網上遊戲活動之中，如果要數最吸引的，一定是這場「Steam Summer Sale 2020」，最近網上盛傳將於6月26日舉行。今次活動並不是發布會，而是最直接的遊戲促銷會，其抵買程度僅次於Steam最大型的聖誕促銷活動，過往多款大作如《Skyrim》、《Outlast》、《Civilzation》、《Bioshock》等曾以意想不到的平價發售，當然亦會包括很多剛推出不久的新作，令玩家驚喜萬分。要玩史上打折最勁最多遊戲，前提當然是你要有Steam。

活動日期：6月26日 舉辦單位：Valve 遊戲內容：未知

「Ubisoft Forward」

Ubisoft最近宣布將於7月13日舉行線上發佈會「Ubisoft Forward」，原來這是廠商第一次在線上舉行如此大型的發佈會，而時間將會是星期一凌晨三點舉行。雖然三更半夜，但相信香港依然有不少機迷願意等待，只因廠商在兩星期前才剛公佈了非常吸引的《Assassin's Creed Valhalla》Trailer，今次相信會透露更多遊戲細節。另外，據知發布會當日還會有《Watch Dogs: Legion》、《Gods and Monsters》及《Tom Clancy's Rainbow Six Quarantine》三款新作的最新消息，全都是大家期待已久的大作，絕對值捱眼瞓，當中更可能會公布於PS5推出的作品，有興趣知道PS5有什麼首發的朋友記得密切留意。

活動日期：7月13日 舉辦單位：Ubisoft 遊戲內容：《Assassin's Creed Valhalla》、《Watch Dogs: Legion》、《Gods and Monsters》及《Tom Clancy's Rainbow Six Quarantine》