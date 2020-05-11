名聲優小倉唯開設Twitter帳戶 馬上遭到宅宅「類起底」不禮貌行為

【小倉唯 Twitter被起底？】不論是藝能人還是聲優，大多會開設Twitter推特等社交媒體帳號和粉絲保持聯繫，不過開設Twitter帳號就代表要面對廣大群眾和陌生人，難免會有過度熱情的fans作出不太禮貌的行為。

知名女聲優小倉唯（代表作《哥布林殺手》的女神官等）最近開設了自己的官方推特帳號，內容都是她自己的日常生活和工作上的趣聞等，短短數日已有超過16萬人follow。小倉唯除了配音外也是歌手和模特兒，按圖放大寫真/CD封面：

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而昨日（5月10日）她在推特上就貼出自己烹調燒肉的照片：

本來只是再普通不過的貼文，不過位網民見到此相片後，就馬上貼上另一位人氣聲優「內田雄馬」自己製作意粉的貼文作比對，並說兩張桌子的花紋相同，暗指兩人在其中一方的家中用膳，又或已經同居。

小倉唯本人很快作出回應，說對此感到十分難過，並說人要怎麼想是各自的自由，但請不要將毫無根據的臆測和假情報傳出來。最後她說只要不去在意就好，也對無故被捲入流言的內田雄馬及其fans表示抱歉。網民則笑指她開設推特帳號沒多久，就已經受到了「宅宅的洗禮」，往後就不會再在意了。

其實就算桌子的花紋相同（就一個隨處可見的雲石花紋而己...），也不代表是同一張桌子又或同居；另外內田雄馬的貼文於4月18日貼出，已是半個月前的事了。以下是內田雄馬的原推特貼文：

這類宅宅騷擾聲優的新聞不時發生，如接近性騷擾的留言時有出現，比較誇張的一宗是，曾經有位網民在餐廳用餐時意外遇到聲優「高田憂希」，在見到該聲優使用完洗手間後，該網民就馬上進入洗手間，拍攝自己用手撫摸廁所板的照片並上傳，說「就像是摸了高田憂希屁股的感覺」。（該推特帳號已被停用，以下為網上截圖）

本身也是宅宅的筆者無意抹黑整個御宅群族，但基本禮貌和對別人尊重是無分宅與不宅的，不論是誰在網上都應該注意言行和品行。