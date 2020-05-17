《Retrograde Arena》復古街機風格射擊競技遊戲　月底登陸Steam

遊戲動漫
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Freemergency Studio 和 Another Indie 共同推出多人遊玩復古街機風格射擊遊戲《逆行競技場》（Retrograde Arena），這是一種全新概念的競技性多人遊戲。遊戲閃爍著絢麗的霓虹燈，並以強大的合成音波震撼玩家的心，捕捉了 80 年代的震撼魄力，並讓玩家參與各種爭霸戰！

遊戲中，殺死玩家的不是五花八門武器。遊戲場景中，會有許多紅色雷射光束，當玩家碰觸到紅色光束時，無人機會爆炸。從一般的子彈、散彈槍到雷射光、電磁砲等等，武器不僅僅是攻擊手段，武器強大的後座力可用於瞬間加速、躲避、急轉彎和逆襲，武器的後座力、彈跳光速以及對於環境的互動，都讓規則簡單的遊戲方式增添多種玩法。

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遊戲特色

可以和多達 6 個朋友或 AI 共同遊玩並支援線上與本地對戰！

針對不同類型的場地擁有 3 種模式：

(1) 最終勝者：活到最後者贏。

(2) 王之冠：搶奪皇冠，戴滿指定秒數者贏。

(3) 極巨之戰：所有玩家，對抗一個變大玩家的模式。

可解鎖不同的外觀、特效，客製化你的無人機。

《逆行競技場》榮獲 Rising Star（最受期待的遊戲由新遊戲工作室發行）和 2019 年東南亞遊戲獎最佳創新獎，將於 2020 年 5 月 28 日（四）登陸 Steam 搶先體驗。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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