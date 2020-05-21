《The Last of Us Part II》新宣傳片公開　介紹世界觀與劇情設定

SIE 預定於 2020 年 6 月 19 日在 PS4 主機上獨佔推出的人氣動作冒險遊戲最新續作二代《最後生還者 二部曲》（The Last of Us Part II），官方特地公開遊戲最新宣傳影片「Inside the Story」讓玩家們欣賞。

本作為官方於 2013 年所推出，描述喬爾與艾莉兩人在病毒肆虐的末日世界中，如何奮力求生的人氣動作冒險遊戲《最後生還者》最新續篇。在這次遊戲中，將以前作的五年後作為時間背景，主角也由原本一代的喬爾轉為 19 歲長大成人的艾莉；好不容易來到繁榮的生還者社區過著和平生活的艾莉，如今卻因為一場暴力衝突改變自己的人生，並為了維護自己堅持的正義而踏上這場未知的旅程。

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而在本次故事上，不但將會承襲之前設定，讓玩家與艾莉一起在未知土地與危險環境下，面對變異的感染者與其他生存者團體的抗爭，在系統上也將會加入全新的進化，例如像是多樣的接近戰鬥與動作連鎖，以及豐富的武器、技能升級等養成，讓玩家們可以來配合自己玩法特性製作艾莉的武器裝備，為這場新展開的末日冒險做好萬全準備！

至於這次官方所公開的影片，則是開發團隊 Naughty Dog 特地針對本作自病毒感染事件爆發以來經過 25 年後，如今 19 歲的艾莉在生活的社區所發生的各種故事，為玩家們來進行介紹的說明影片，讓玩家們可以在體驗遊戲前，先對系列作的故事設定有更進一步的了解，能夠在遊戲推出後，更快融入本作的世界觀與劇情設定，與艾莉一起在這場末日世界中，為了復仇而展開殘酷的對立與暴力連鎖之旅。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】