《The Last of Us Part II》新宣傳片公開　介紹世界觀與劇情設定

SIE 預定於 2020 年 6 月 19 日在 PS4 主機上獨佔推出的人氣動作冒險遊戲最新續作二代《最後生還者 二部曲》(The Last of Us Part II),官方特地公開遊戲最新宣傳影片「Inside the Story」讓玩家們欣賞。