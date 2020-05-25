PS5 傳聞新功能　打破遊戲配樂概念　各玩家將聽到不一樣的BGM

PS5 PlayStation 5 盛傳在6月4日於網上現真身，11月發售。而關於索尼新主機的傳聞沒停過，根據SCREENRANT網頁情報，PS5將可以按遊戲設定、選用角色，甚至實時分析玩家當下表現、打法風格，即時由PS5的AI program自行Create Soundtrack！

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不過以筆者個人推斷，各位作曲家的飯碗暫時仍可力保不失。相信Create Soundtrack說的不是PS5的A.I.有能力作曲，而是像Sony 手機 WALKMAN / PSP也用過的「SensMe 心情點播」系統，按玩家情況從音樂庫中揀選合適風格的音樂播放而已。不過當年玩家而要自己揀即時心情，主機才會播歌，現在PS5可用A.I.判斷，更加直感。

如果未來PS5可以跟大型的串流音樂公司合作，就將會很多玩法了，比如玩《GT》如果一路領跑，後面對手「尾燈都見唔到」，或者就會播伊健《極速》，如果你甩尾次數極多，又可能播周杰倫《飄移》，有趣呀！

(情報來源)

設計圖片

此外，PS5不單只帶來頂級的視覺進化，更希望為玩家提供新的遊戲體驗，未來PSVR眼罩、手掣都將有新功能！

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