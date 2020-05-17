PS5 PSVR眼罩取得臉部掃瞄專利　實時化身VR YouTuber 表演更傳神

PS5索尼SIE 為新一代PSVR眼鏡，向美國專利商標局成功取得專利，新一代PSVR可以掃瞄用家額頭、眼睛、嘴巴、下顎的動作，首要用途當然是令PS5遊戲內，代表玩家的虛擬角色能實時做到更多表情。

現時PSVR眼罩

↓↓↓ PS5主機新渲染圖 ↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

亦有不少數碼網站及網民預計，這新功能將可利用於流行多時的VR YouTuber虛擬直播主持身上；戴上眼鏡再配合軟件，鏡頭中的真人主播會變成VR人型，多數是可愛的萌系美少女，做清談節目、打機直播，如將來配合新PSVR眼罩，VR主持就能即時做出喜怒哀樂的面部表情，吸引力大增。

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呆屬性VR主播愛醬

日本人氣角色「SUPER SONICO 超級索尼子」近年也加入VR主播行列，玩法同樣是以軟件將真人化為SONICO，動作實時跟進真人的動作。如將來配合PS5 VR眼鏡，那就可以連演員／主持的表情也能實時VR化！加上變聲軟件、公屋恆仔都可以扮SONICO！

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