開發商爆PS5手掣超強升級！可感受下雨等遊戲天氣　更多驚喜功能

【PS5 / PlayStation 5 / 手掣DualSense傳聞】Sony（索尼）PS5手掣早已公布會增加「觸覺反饋」功能增添真實感，但原來其效果遠遠超乎預期？有遊戲開發者透露，DualSense觸覺回饋技術可以讓玩家感受到遊戲中的天氣。

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根據Sony公布，「DualSense」外形更重未來感，亦會有多項變化，其中以「觸覺反饋」取代「震動體感」增加真實感，最令人期待。

↓↓↓ PS5手掣「DualSense」外形及功能 ↓↓↓

不過原來感受石仔路和泥濘只是小兒科。遊戲《Thomas Was Alone》、《John Wick Hex》開發者Mike Bithel近日表示，曾看過與雨點有關的DualSense演示，形容「非常好（very good）」，玩家會從中感到樂趣。

由於保密協議，Mike Bithel未有透露更多細節，但或許意味DualSense可讓玩家感受到遊戲中的雨天等不同天氣環境。當然，要如何展示雨天風大雨大的效果，是否要有真實儲水設備輔助等，暫時是個謎，要等待進一步消息。

另外，《Assassin's Creed Syndicate》（刺客教條：梟雄）開發人員Austin Wintory稱，在Unreal Engine 5及PS5 Tempest引擎幫助下，PS5可以模擬出風暴中單個雨點的音效。

↓↓↓ PS5主機新渲染圖 ↓↓↓

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↓↓↓ 官方PS5 技術規格和硬件資料 ↓↓↓

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以上仍屬傳聞階段，確實如何有待官方公布。

資料來源：IGN

PS5手掣售價及發售日疑曝光！打平PS4

手掣一向是PS系列較常需要更換的配件，由於外界一直盛傳PS5主機價格將會較PS4首發價（約3000元）更貴，售499至549美元（港幣3687至4255元），亦比目前的PS4 Pro更貴，PS5手掣「DualSense」價格會否也跟隨上漲呢？

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經常報道PS5消息的Twitter用戶「Iron Man」近日爆料稱，「DualSense」會在2020年11月20日在北美、加拿大、歐洲和英國上市，零售價則有以下4種。

↓↓↓ PS5「DualSense」售價傳聞 ↓↓↓

11月20日亦是「Iron Man」預測PS5推出的日子。

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