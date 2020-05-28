打機受夠冷氣軍師！84歲打機婆婆宣布減少YouTube遊戲直播減壓力

知名高齡遊戲實況主 Shirley Curry ，被稱為「Skyrim Grandma」（Skyrim 婆婆），錄製/直播了超過三百支有關於《上古卷軸 5：無界天際》（The Elder Scrolls V: Skyrim）的遊玩影片受到玩家愛戴。更在近年被玩家連署、請願、製作模組，最後成為了《上古卷軸 6》的預定 NPC 名單。但是最近她上傳的影片中，表示自己將降低影片上傳的頻率，原因是來自於網路上那些「鍵盤指揮官」的壓力。

Shirley Curry 首先表示自己最近健康狀況不太好，血壓飆昇，在影片說到「我知道我不該被這些事影響，但它確實帶給我不少壓力」，帶給 Shirley 奶奶的壓力並非是辱罵的文字，有些玩家觀看實況評論反饋中，許多抱怨來自於奶奶只進行角色扮演，而非完成任務的數量，這些以為 Shirley 不會玩遊戲的觀眾，給予了她很多遊戲該怎麼玩的「建議/操作手順」，但這讓她反而相當苦悶。

我已經玩了好幾年的《上古卷軸 5》了，我知道遊戲的介面、知道機制，我不需要被提醒怎麼玩這款遊戲。我不需要別人告訴我該玩什麼，描述遊戲樣貌，我是個玩家，如果我想玩這些作品我自己就會去玩，而當我告訴他人說『不玩』，就只是個簡單可理解的回答，你不需要反問為什麼，因為我不需要特別解釋，但當我解釋的時候，似乎沒有人聽進去。

Shirley 變得不太喜歡實況，她覺得這不再有趣，因為自己就像是被放在顯微鏡下檢視，而當回到獨自一人遊玩時，樂趣就回來了。目前的實況互動讓她與玩家互相都有壓力，起因於當實況主玩遊戲是，對一切都吹毛求疵的時候。因此為了她的健康著想，Shirley 宣佈將降低回覆評論的頻率，同時會主動刪除她認為負面的評論。

Skyrim 阿嬤感受到的負面評論，也是許多玩家感同身受的部份，在實況文化興起後，有許多玩家興奮的透過此方式與網路上的人們分享，並透過聊天來互動，但是其中就有被稱為「鍵盤指揮官/鍵指部」的行為，要求實況主按照自己的指示、攻略來進行遊玩，這類反饋一旦過當，就會讓大多數的實況主會感到不適，影響到遊玩的心情。

影片上傳後許多人紛紛留言聲援 Shirley Curry 的的控訴，也同聲譴責那些自以為是的玩家。只要不是傷害他人的遊戲體驗，每個玩家都該有被尊重「作自己」的遊玩方式，目前該頻道已經停止上傳影片數週，但個人推特依然有分享他在遊戲中的經歷，希望 Shirley 奶奶稍作休息後能夠重新調整好自己的狀態，再度以影片分享她玩《上古卷軸 5》感受到的喜悅。

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