日本90歲打機婆婆　最愛GTA做Gaming YouTuber打入健力士記錄大全

「人大了不想打機了」可能一些機迷老了都會經歷以上狀態，不過有位日本機迷婆婆就身體力行，證明年紀大一樣可以打機打得很開心，日日玩槍GAME動作GAME，最近更打入健力士：

居於日本千葉縣的森浜子婆婆（Hamako Mori）已達90歲高齡，不過老當益壯仍熱愛打機。她於5年前開設YouTuber頻道做Gaming YouTuber，取名「Gamer Grandma」，打過的作品非常多，包括《Dark Souls 3》、《GTA 5》、《CoD:MW》、《BIOHAZARD RE3》等，可以說是核心機迷。最近更成功打入健力士記錄大全，成為最年長的Videogames YouTuber。

森浜子婆婆接受健力士訪問，說自己最愛玩動作Game，當中最喜愛的便是《GTA V》，更說一玩便停不了，一反很多老人家「GTA教壞人」的概念。森浜子的機齡高達39年，早於1981年便開始打機，由紅白機、PC-Engine等開始收藏的遊戲，多到數不完。

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簡單一算，森浜子便是51歲才開始打機。她說「入坑」的契機，就是看到小孩子打機玩得很開心，於是覺得「只有小孩子玩太浪費了吧」，於是就自己嘗試玩玩看。她說一開始她也是玩得很不好，到目前為止也是不時會失敗。不過如果能夠由頭到尾順利的完成遊戲，她就會覺得很開心。森浜子更說自己一天打機長達7至8小時，更說有打機令「人生很快樂」，能夠在高齡時學會這種興趣感到很高興。她經常說人生就好像玫瑰那樣，鼓勵其他老人家，老年時不妨做些有樂趣的事。

森浜子很多類型的遊戲都玩，喜愛打機的晚年真的好充實又快樂

題外話，在外國另一位玩Skyrim很知名的打機婆婆Shirley Curry現時84歲，所以是森浜子比較年長一點。兩位婆婆一樣有樂天及愛玩的性格（兩位都很愛玩GTA V...），或許也是長壽的關鍵呢。