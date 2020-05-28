Switch《世界遊戲大全51》玩到嬲可以反枱！？6月推出附遊戲列表

任天堂Switch遊戲《世界遊戲大全51》6 月 5 日發行在即，近期已有不少外媒揭露實機遊玩畫面，遊戲內收錄了「黑白棋」、「波子棋」、「二十一點」、「日式麻將」、「鬥大細」、「德州撲克」、「接龍」...等51款經典遊戲，並主打將Switch主機平放當成遊戲盤來遊玩。

遊戲不僅能夠單機多人同樂，同時也可支援鄰近主機連線以及透過網路連線和其他玩家PK，老少咸宜的遊戲內容以及直觀的玩法也讓遊戲在未上市前引起不少討論。

Youtube頻道GameXplain在近期發布了一段《世界遊戲大全51》的試玩影片，而影片的最大亮點則是在遊玩黑白棋時，將螢幕「傾斜晃動」的話，棋子竟然也會跟著移動！

直接一言不合就翻桌啦～(／‵Д′)／~ ╧╧

+ 5 + 4 + 3

另外，GameXplain也發現這樣的「翻桌」玩法也適用於其他的棋盤遊戲，西洋棋倒成一片超級療癒的啊～

或許有玩家想問，在這種局面下，遊戲豈不是要全部重來？請放心，經過GameXplain反覆的測試，儘管棋子已亂成一片，系統過幾秒還是會恢復原狀的。要是如此輕易就毀棋的話，恐怕遊戲玩一玩變成上演真人快打啦～（要打，去練舞室打！）

即睇《世界遊戲大全51》桌上遊戲：▼▼▼

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即睇《世界遊戲大全51》卡牌遊戲：▼▼▼

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即睇《世界遊戲大全51》運動遊戲：▼▼▼

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即睇《世界遊戲大全51》其他遊戲：▼▼▼

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即睇《世界遊戲大全51》單人遊戲：▼▼▼

其實將主機、控制器結合體感遊玩的概念，任天堂在2011年的E3展中曾經發表過，而在「Wii U」正式推出後，實際的遊玩效果卻不如預期，主機銷量也慘兮兮，最終成為任天堂最短命的主機。

在多年後，任天堂在Switch中實現了當時影片內主打的互動功能，並將「翻桌」這個動作在《世界遊戲大全51》裡忠實還原，這也算是一種致敬或小彩蛋吧！

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